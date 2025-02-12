六堆祈福尖炮城今年移師內埔登場 增加棒球尖炮城
今天元宵節，開春客庄節慶，六堆祈福尖炮城，2月15、16在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場，今年首創棒球尖炮城，百年客庄節慶與時俱進，現場準備2千份客家紅粄，供民眾祈福與食福，祈求新的一年福氣滿盈。
屏東縣府客家事務處表示，今年六堆祈福尖炮城活動包括，棒球尖炮城、親子同樂水球尖炮城、傳統雲霄團體尖炮城及勇士尖炮城，還有盤花競賽與體驗、客家年節博弈遊戲等，總獎金達40萬元。
除了精彩的賽事外，參與民眾還可以深度體驗六堆常民美食六堆回味我的菜，包括彩色粢粑、餅乾尖炮城、醃蘿蔔、豆腐乳、畫糖、甜米釀氣泡飲等DIY體驗、小龍年祈福、客庄解說員帶路並結合屏東燈節客家燈區的客庄遊程、藝文展演及好客市集等，活動內容多元、邀請大家這周末來走春祈福。
客務處指出，雲霄尖炮城，五人一隊，16歲以上，有160名隊伍報名參賽，第一名將8萬元獎金。活動當天視現場報到情況及餘額開放現場報名，水球尖炮城、SDGs棒球尖炮城、小龍年祈福、客家年節博弈遊戲，採現場報名。
2月15、16日，在竹田車站、內埔鄉龍頸溪畔公園，設活動接駁車接送民眾至六堆紀念公園活動會場，邀請民眾新春體驗精采的客庄節慶活動，一同欣賞龍頸溪畔的屏東燈節客家燈區；六堆運動今年第60屆，輪到內埔鄉舉辦，3月1、2日在內埔鄉六堆紀念公園登場。
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