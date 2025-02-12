金門金城鎮更換老舊變壓器停電 台電冒雨趕工提前復電
金門今天上午8時再次發生停電事故，影響金城地區民生路、中興路、珠浦北路等138戶。 台電金門區處表示，這次停電為計畫性停電，主要是更換老舊變壓器，以提升供電穩定性，他們事先都有張貼公告了，可能是有民眾未看到，才有誤解：但因為正值上班的高峰期，停電也影響部分商家做生意與造成交通號誌停擺，讓不少用路人感到困擾，說在路口轉彎，都不知道該不該轉。
據了解，停電發生時，金城地區部分主要道路的交通號誌一度無法運作，適逢通勤高峰期，駕駛與行人面對沒有紅綠燈指引的路口，一時不知該如何通行。有騎士表示，「當時大雨滂沱，視線本來就不好，結果路口紅綠燈又停了，完全不知道該不該轉彎，還好大家都減速慢行，沒有發生事故。」。
除了交通受到影響，也有早餐店業者因停電而無法營業，一名早餐店老闆無奈表示，一早準備開店，沒想到突然停電，煎台、咖啡機都不能用，客人來了也只能摸黑吃飯，所以很多客人看到店內「黑壓壓」的，就轉身離開。
台電金門區處回應，原訂計畫是上午8時至10時30分停電，最後提前於9時10分完成搶修並恢復供電，台電強調，事前已張貼公告與發放停電通知單，但部分用戶可能未留意，造成誤解。對於停電影響民眾生活與商家營運，台電深感抱歉，並承諾未來將強化通知機制，以減少不便。
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