高市府澄清 建台水泥用地回復工業區是內政部審議決定

高雄市政府都發局12日表示，建台水泥原廠區都市計畫變更案，最後回復為工業區，是由內政部都委會決定，針對外界錯誤謠傳予以嚴正澄清。

都發局表示，第一、該案回復工業區是由主管機關內政部審議決定。因建台水泥公司未依計畫書、協議書規定於細部計畫發布實施3年內，完成第一期公共設施用地點交及所有權登記為高雄市。所以，內政部都委會於109年4月21日即已審議決議回復工業區。

第二、外界錯誤指涉高雄市長陳其邁任期變回工業地，指稱「建台土地在完成重劃前，高雄市陳市長卻在109年2月將其變回工業用地」云云，與事實完全不符。

所提及的109年2月，當時為韓國瑜市長，陳其邁市長根本還沒上任（上任日期為109年8月24日），與本案變回工業區乙事，毫無關連，這種惡意錯誤指涉，意圖混淆視聽造成社會誤解。

都發局說明，本案都市計畫變更過程，於108年7月2日公開展覽、108年12月27日高雄市都委會審議，均有通知地主在案，後經109年4月21日內政部的審議決定回復原工業區。