高雄建台水泥左營廠土地低價拍出 股東登廣告諷「綠媒大亨煉金術」

建台水泥股東自救會今天刊登廣告稱，高雄市政府拖延建台左營廠2.2萬坪土地變更計畫，點名林姓、練姓兩位媒體老闆以旗下三禾資產從法院拍下債權，懷疑透過法拍低價取得土地，再通過重劃案謀取暴利，並指這種手法是「綠媒大亨土地煉金術」。高市府對此駁斥，與事實完全不符，該廣告惡意錯誤指涉，意圖混淆視聽造成社會誤解。

自救會今天以半版廣告列出4大控訴，首先針對建台土地再完成重劃前，陳市府卻在2020年2月將土地變回工業用地，因土地位於高鐵站前，也是陳市府北城計畫的核心，在重劃前，為何要回復為工業用地？啟人疑竇。

再者，透過行政執行處購買建台臨路400多坪土地，導致建台土地變成裂地價值大跌，是否為了配合特定人士？建台2020年重提變更計畫至今4年多，高市府卻以各種理由拖延至今未通過，是要等三禾取得土地所有權再變更？

法院二拍、三拍都未合法送達，卻執意要拍賣，在無人競爭下，三禾以每坪19萬取得，遠低於行情。高雄建台左營廠三拍底價為42.97億元。

自救會合理懷疑，行政執行署、高市府配合讓土地變成沒有出口的工業地，利用法拍低價取得土地，再通過重劃讓土地價值翻倍，並呼籲檢調介入調查。

都發局今嚴正澄清，針對建台水泥左營廠區都市計畫變更案，回復工業區是由主管機關內政部審議決定，因建台水泥公司未依計畫書、協議書規定於細部計畫發布實施3年內，完成第一期公共設施用地點交及所有權登記為高雄市。因此，內政部都委會於2020年4月21日即已審議決議回復工業區。

都發局並說，廣告錯誤指涉陳其邁市長任期變回工業地「建台土地在完成重劃前，高雄市陳市長卻在109年2月將其變回工業用地」，與事實完全不符。2020年2月，當時為韓國瑜擔任市長，陳市長根本還沒上任，與變回工業區一事，毫無關連，該廣告惡意錯誤指涉，意圖混淆視聽造成社會誤解。

都發局說明，本案都市計畫變更過程，於2019年7月2日公開展覽、12月27日高雄市都委會審議，均通知地主在案，後經2020年4月21日內政部的審議決定回復原工業區。