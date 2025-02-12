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搖滾天團魔力紅情人節在高雄開唱 接駁資訊看這裡
葛來美搖滾天團魔力紅 Maroon5情人節將在高雄世運主場館舉辦大型演唱會，粉絲迫不及待，高市交通局提醒，世運大道當天中午12時就開始交通管制至午夜24時，歌迷盡量搭捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或找車位延誤入場。
生涯超過260億次串流收聽天量、獲葛萊美獎肯定的搖滾天團魔力紅，睽違6年再次重返高雄世運主場館，創下首支西洋樂團二度登上世運主場開唱紀錄，高市府趁勢推50元商圈夜市優惠券，加碼提供情人節優惠。
因應歌迷歡聚，高市府建議歌迷盡量搭公共運輸，有接送需求的民眾，多加利用外圍捷運站臨停接送。高市交通局表示，世運大道2月14日12時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽、機車均禁止通行及停放，周邊會加強違規停車拖吊取締。
交通局也預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車輛壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。
交通局表示，歌迷搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達世運主場館。散場時間捷運公司也規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘。
演唱會場將安排免費接駁車，15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，22時0分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁。
臨時停放區規畫在世運主場館西北側及緯六路，當天中午12時至23時，騎車前往的歌迷可善用，會場依慣例不提供汽車停車位，民眾別開車，以免找不到到停車位。台鐵與高鐵為服務外地歌迷，加開北上列車，可查台鐵網頁及高鐵網頁查詢。
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