快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

搖滾天團魔力紅情人節在高雄開唱 接駁資訊看這裡

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
搖滾天團魔力紅高雄二度開唱，歌迷注意交通管制，盡量搭大眾運輸工具前往。記者王昭月／翻攝
搖滾天團魔力紅高雄二度開唱，歌迷注意交通管制，盡量搭大眾運輸工具前往。記者王昭月／翻攝

葛來美搖滾天團魔力紅 Maroon5情人節將在高雄世運主場館舉辦大型演唱會，粉絲迫不及待，高市交通局提醒，世運大道當天中午12時就開始交通管制至午夜24時，歌迷盡量搭捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或找車位延誤入場。

生涯超過260億次串流收聽天量、獲葛萊美獎肯定的搖滾天團魔力紅，睽違6年再次重返高雄世運主場館，創下首支西洋樂團二度登上世運主場開唱紀錄，高市府趁勢推50元商圈夜市優惠券，加碼提供情人節優惠。

因應歌迷歡聚，高市府建議歌迷盡量搭公共運輸，有接送需求的民眾，多加利用外圍捷運站臨停接送。高市交通局表示，世運大道2月14日12時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽、機車均禁止通行及停放，周邊會加強違規停車拖吊取締。

交通局也預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車輛壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局表示，歌迷搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達世運主場館。散場時間捷運公司也規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘。

演唱會場將安排免費接駁車，15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，22時0分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁。

臨時停放區規畫在世運主場館西北側及緯六路，當天中午12時至23時，騎車前往的歌迷可善用，會場依慣例不提供汽車停車位，民眾別開車，以免找不到到停車位。台鐵與高鐵為服務外地歌迷，加開北上列車，可查台鐵網頁及高鐵網頁查詢。

搖滾天團魔力紅高雄二度開唱，歌迷注意交通管制，盡量搭大眾運輸工具前往。記者王昭月／翻攝
搖滾天團魔力紅高雄二度開唱，歌迷注意交通管制，盡量搭大眾運輸工具前往。記者王昭月／翻攝
搖滾天團魔力紅高雄二度開唱，歌迷注意交通管制，盡量搭大眾運輸工具前往。記者王昭月／翻攝
搖滾天團魔力紅高雄二度開唱，歌迷注意交通管制，盡量搭大眾運輸工具前往。記者王昭月／翻攝
搖滾天團魔力紅高雄二度開唱，歌迷注意交通管制，盡量搭大眾運輸工具前往。記者王昭月／翻攝
搖滾天團魔力紅高雄二度開唱，歌迷注意交通管制，盡量搭大眾運輸工具前往。記者王昭月／翻攝

捷運公司 演唱會 高鐵 高雄市 魔力紅

延伸閱讀

魔力紅情人節現身高雄！二度登世運場館 周五交通管制曝光

情人節「Jennie 風格」穿搭指南！5款浪漫穿搭解析，打造從白天到晚餐約會的完美造型！

情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」浪漫心融化

情人節約會妝容 TOP 5！必學心機眼妝＋浪漫唇色，讓你的他無法移開目光！

相關新聞

魔力紅情人節現身高雄！二度登世運場館 周五交通管制曝光

2025世運主場館首場大型演唱會，將迎來搖滾天團 Maroon5 在14日登場。交通局提醒，世運大道將於演唱會活動當天，...

高雄萬戶停水55小時惹民怨 陳其邁道歉：一天沒水很辛苦

高雄市21日將大規模停水55小時，共計48.7萬戶受影響，範圍涵蓋多個行政區與產業園區，經濟部水公司和高市經發局協調後，...

高雄八德拖吊場評論區突火熱 網友酸「車位多，只是停車費稍貴」

不少民眾車輛違停被拖吊後，會怒罵拖吊場幫政府搶錢，但近日高雄八德拖吊場的Google評論有多人留言感恩，稱讚拖吊場「車位...

南橫公路台東端栗園路段落石坍塌 雙向交通受阻

南橫公路台東端157公里栗園路段，今天早上6點30分疑地震因素影響發生邊坡落石，導致雙向道路阻斷無法通行，公路局南區養護...

六堆祈福尖炮城今年移師內埔登場 增加棒球尖炮城

今天元宵節，開春客庄節慶，六堆祈福尖炮城，2月15、16在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場，今年首創棒球尖炮城，百年客庄節慶...

金門金城鎮更換老舊變壓器停電 台電冒雨趕工提前復電

金門今天上午8時再次發生停電事故，影響金城地區民生路、中興路、珠浦北路等138戶。 台電金門區處表示，這次停電為計畫性停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。