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演唱會經濟、高科技產業加持 高雄市營利事業銷售額突破6兆

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁去年12月出席亞洲資產管理中心高雄專區合作啟動儀式。圖／財政局提供
高雄市長陳其邁去年12月出席亞洲資產管理中心高雄專區合作啟動儀式。圖／財政局提供

高雄演唱會經濟、高科技產業投資加持下，高市財政局估計，去年各行各業營利事業銷售額創下6兆元，促參招商1021億元，雙雙創下歷史新高，經濟發展蓬勃連帶稅收成長，也可望達成連續4年「0舉借」目標，累計減債突破200億元。

高雄市陳其邁任內推動演唱會經濟，超過150場演唱會，行銷愛河灣陸續引進黃色小鴨、魷魚遊戲、吉伊卡哇，結合在地店家促銷吸引觀光客，加上高科技產業投資落腳高雄，營利事業銷售額大幅成長。

財政局長陳勇勝表示，去年營利事業銷售額突破6兆元創歷史新高，較109年4.52兆元增加1.5兆元，成長幅度約34%，連續4年均突破5.5兆元，促參招商再創歷史新高達1021億元，營利事業銷售額的成長，顯示高雄經濟循環向上提升，公司賺錢，回饋員工加薪，帶動整體消費力提升。

陳勇勝說，國稅、地方稅收成長，有助於獲配更多普通統籌稅款，以利重大建設加速推動，初估去年自有財源決算數超過1100餘億元，連續4年突破千億，財政越趨穩定，有助提升社會福利及公共建設量能。

高市財政局估計去年營利事業銷售額突破6兆元。圖／財政局提供
高市財政局估計去年營利事業銷售額突破6兆元。圖／財政局提供

演唱會 經濟發展 陳其邁 高雄市

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