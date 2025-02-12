演唱會經濟、高科技產業加持 高雄市營利事業銷售額突破6兆

高雄演唱會經濟、高科技產業投資加持下，高市財政局估計，去年各行各業營利事業銷售額創下6兆元，促參招商1021億元，雙雙創下歷史新高，經濟發展蓬勃連帶稅收成長，也可望達成連續4年「0舉借」目標，累計減債突破200億元。

高雄市長陳其邁任內推動演唱會經濟，超過150場演唱會，行銷愛河灣陸續引進黃色小鴨、魷魚遊戲、吉伊卡哇，結合在地店家促銷吸引觀光客，加上高科技產業投資落腳高雄，營利事業銷售額大幅成長。

財政局長陳勇勝表示，去年營利事業銷售額突破6兆元創歷史新高，較109年4.52兆元增加1.5兆元，成長幅度約34%，連續4年均突破5.5兆元，促參招商再創歷史新高達1021億元，營利事業銷售額的成長，顯示高雄經濟循環向上提升，公司賺錢，回饋員工加薪，帶動整體消費力提升。