聽新聞
0:00 / 0:00
演唱會經濟、高科技產業加持 高雄市營利事業銷售額突破6兆
高雄演唱會經濟、高科技產業投資加持下，高市財政局估計，去年各行各業營利事業銷售額創下6兆元，促參招商1021億元，雙雙創下歷史新高，經濟發展蓬勃連帶稅收成長，也可望達成連續4年「0舉借」目標，累計減債突破200億元。
高雄市長陳其邁任內推動演唱會經濟，超過150場演唱會，行銷愛河灣陸續引進黃色小鴨、魷魚遊戲、吉伊卡哇，結合在地店家促銷吸引觀光客，加上高科技產業投資落腳高雄，營利事業銷售額大幅成長。
財政局長陳勇勝表示，去年營利事業銷售額突破6兆元創歷史新高，較109年4.52兆元增加1.5兆元，成長幅度約34%，連續4年均突破5.5兆元，促參招商再創歷史新高達1021億元，營利事業銷售額的成長，顯示高雄經濟循環向上提升，公司賺錢，回饋員工加薪，帶動整體消費力提升。
陳勇勝說，國稅、地方稅收成長，有助於獲配更多普通統籌稅款，以利重大建設加速推動，初估去年自有財源決算數超過1100餘億元，連續4年突破千億，財政越趨穩定，有助提升社會福利及公共建設量能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言