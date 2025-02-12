魔力紅情人節現身高雄！二度登世運場館 周五交通管制曝光
2025世運主場館首場大型演唱會，將迎來搖滾天團 Maroon5 在14日登場。交通局提醒，世運大道將於演唱會活動當天，中午12時開始實施交通管制、全段封閉至午夜24時，穿越性車流建議改道。捷運已規劃加密班次和免費接駁車服務，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。
「魔力紅 Maroon 5」暌違6年，將於14日在世運主場館開唱，也是首支二度登上世運主場館演唱的西洋樂團。這次全新亞洲巡演將分別前往馬尼拉、雅加達、曼谷、東京、吉隆坡等地開唱，高雄站則選在西洋情人節壓軸登場。由Adam Levine領軍，將演唱出道30年多首膾炙人口作品，包括婚禮必放《Sugar》、經典神曲《She Will Be Loved》、《This Love》等等
高市交通局說明，世運大道14日12時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締，預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。
交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達世運主場館。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。
此外，演唱會場將安排免費接駁車，15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，22時0分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為2月14日12時至23時，會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」。
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