高雄萬戶停水55小時惹民怨 陳其邁道歉：一天沒水很辛苦

高雄市21日將大規模停水55小時，共計48.7萬戶受影響，範圍涵蓋多個行政區與產業園區，經濟部水公司和高市經發局協調後，部分區域縮短停水時間、提前復水，並規劃加水站、調度水車等，仍引起不少民怨；市長陳其邁今日受訪致歉表示，經協調後已大幅減少影響範圍，未來希望停水應有年度計劃，讓民眾提早準備。

「一天沒水會很辛苦，停水55小時對民眾來說非常吃力！」陳其邁說，他和市府單位昨天已經和經濟部水公司協調，盡量將停水範圍縮小、時間縮短，不要造成大量民眾不便，另外管線維修應該要有年度計劃並公告，讓民眾提早知道停水時間、預先做準備；陳受訪最後說要向大眾致歉，停水是顧及民眾用水安全，對於造成不便表達抱歉。

自來水公七區管理處原公告本用21日晚間11點起，停水55小時，預計影響15區、48.7萬用戶。立委柯志恩接獲不少民眾陳情，擔心假日無法營業。高雄市經發局晚間指出，經市府協調，大寮區採降壓方式縮小停水範圍、鳳山７里改停水13小時，另楠梓全區停水時間縮短為52小時。

自來水公司解釋，選擇假日施工是為避免平常大量用水的產業受到更大衝擊，對於民生用水需求，已增設歷來最多的96處取水站，除高雄原有的10輛水車、其他區處會支援16輛水車。經發局指出，經過工程可行性與水源調度評估後，大幅縮減部分區域的停水時間與範圍，如大寮區原停水55小時，經檢討後「降壓縮小停水範圍」。

經發局表示，鳳山區7里（文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里）原訂停水55小時，縮短至只停水13小時；此外，楠梓區全區原訂停水 55小時，會比原訂時間提前3小時復水，預計停水52小時，總共逾15萬戶民生用水戶得以免停水或提前復水。民生用水已規畫加水站96處、調度26輛水車，工業用水部分，已通知園區業者儲水，並規畫澄清湖淨水場、北嶺加壓站供廠商水車載水，園區服務中心也正儲水，可供廠商使用。