高雄八德拖吊場評論區突火熱 網友酸「車位多，只是停車費稍貴」

不少民眾車輛違停被拖吊後，會怒罵拖吊場幫政府搶錢，但近日高雄八德拖吊場的Google評論有多人留言感恩，稱讚拖吊場「車位多，只是停車費稍貴」，網友認為是「高級酸」，爭相前往朝聖觀看留言。高雄市警局交通大隊說，警方依法行政，不是幫政府搶錢。

八德拖吊場位於市中心的新興區八德一路，周圍有不少餐廳、商店，但停車格「僧多粥少」，常有違停車輛被拖吊到八德拖吊場。洪姓市民說，八德拖吊場的拖吊車效率很高，很多人找不到停車位，暫時停在紅線後短暫離開，有時不到10分鐘再回來，就發現車輛已被拖吊。

台灣各地流傳的都市傳說「超級名車不會被拖吊」，也被八德拖吊場打破；有輛售價超過2000萬元的勞斯萊斯魅影，去年6月20日違停在前金區六合二路上，拖吊車發現後依程序廣播車主，在員警拍照存證後，迅速將前輪上架後，再幫後輪穿上俗稱「溜冰鞋」的輔助滑輪，迅速將這輛豪車拖往八德拖吊場。

八德拖吊場的Google評論到今天平均1.8星，許多評論充滿怒氣值，但網友發現，近期不少被拖吊的車主會稱讚拖吊場並給予5星評價，但仔細一看稱讚的內容都是在反酸拖吊場，例如「謝謝工作人員很貼心幫我移到比較寬闊的停車位置，但停車費偏貴」。也有網友說，「讓你再次回問當初花錢交車的感動」。

民眾說，到建國路的漢堡店用餐，「好心拖車司機幫我拖到這，這邊車位多，只是停車費稍貴」、也有人說，非常感謝工作人員的貼心在吃飯的時候，幫忙把車移到有停車格的地方，但「停車費貴到讓我把昨天打麻將的贏的錢都付出來了」。

高市交通大隊表示，違規停車會增加車禍肇事風險，警方接獲民眾報案，會通知拖吊車到現場拖吊違規車輛，警方是依法行政，不是幫政府搶錢。