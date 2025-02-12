專屬50+的美感學分！屏東熟齡藝術推廣工作坊開放報名

屏東縣政府將在今年3至4月舉辦「2025表演樂活學習課程－熟齡藝術推廣工作坊」，開設音樂、戲劇、舞蹈、戲曲課程。

文化處指出，去年2024年專為熟齡族開辦藝術推廣工作坊廣受好評，今年延續辦理，主打「您我必修的美感體驗學分」，加開戲曲課程。熟齡藝術工作坊每場3小時，由專業師資帶領學員以深入淺出方式體驗藝術之美。

文化處說明，課程內容多元，音樂課「人聲打擊」，由台灣知名人聲打擊大師黃晁為指導，獨創人聲打擊教學系統，運用嘴唇、舌頭、口腔等部位，模仿打擊樂聲響，並透過音樂節奏訓練，有效激活口腔肌肉及腦力。

舞蹈課程「銀芭蕾」由藝夥人表演製作團老師曾鼎凱帶領學員從基礎動作開始，感受芭蕾自性與優雅。

戲劇學科「表演工作坊」由相聲瓦舍創辦人金尚東專為50到70歲壯世代設計，透過肢體開發與伸展、發聲練習與應用、劇場即興遊戲、生命故事整理等，引導學員重新認識自己。

戲曲學科「戲唱都馬」由南方薪傳歌仔戲劇團執行製作曾素萍以梁山伯與祝英台經典唱段「都馬調」為範本，透過唱腔、身段與表演三位一體教學，帶領學員體驗傳統歌仔戲的藝術魅力。