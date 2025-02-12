紙風車青少年反毒戲劇登馬祖 藝術卡車也首次開往離島

紙風車11日舉辦春酒並宣布2025年計畫。紙風車今年將推出與客委會合作的大型親子劇首演，並持續推動三大藝術工程的推動。紙風車團長任建誠表示，將繼續以「所有人都能參與的演出」為主力，並在過程中持續與各領域專業人才合作，招募培訓行政、演出、技術新進，共同努力，做到台灣每個孩子都有機會觀賞兒童劇。

新興毒品流行，危害與日俱增，特別是「喪屍菸彈」滲入校園，雖然政府將其列入二級毒品，提高刑責，仍無法有效防堵。為了加強學生的反毒意識，紙風車劇團表示，去年就在反毒劇中加入與「喪屍菸彈」有關的宣導，今年將更進一步，用戲劇手法讓國中小學生知道此類毒品的可怕，如何辨認並自我保護。

紙風車表示，今年將增加演出「紙風車青少年反毒戲劇工程」能量，從去年的87場，目標提高到150場。期待在校園內建構正向的反毒及自我保護風氣，讓每個孩子遠離毒品帶來的傷害，平安健康的長大。

紙風車青少年反毒戲劇工程開跑12年來，已在795所國中、167所國小演出1045場。紙風車透露，今年將首次前往馬祖，邀請連江縣四鄉五島所有國中小學生一起觀賞，完成反毒戲劇工程最後一個離島演出。

紙風車屏東團去年底招募第二期學員，錄取46位，職業包括老師、獸醫師、照服員、養蝦業者、甜點師、美甲師、學生、退休人員…等，大多是沒有表演經驗的素人。他們從去年年12月中旬開始，接受為期5個月，一系列包括肢體開發、劇場知識、劇本創作、演出實務的專業課程培訓，今年5月將站上屏東藝術館舞台，進行成果呈現。

2014年紙風車文教基金會和RC文化藝術基金會共同發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，11年來，攜手台灣特技團、即將成真火舞團、九天民俗技藝團、唐美雲歌仔戲團、雷昇傳藝劇團、舞鈴劇場等24個表演團體，完成286場演出。今年藝術卡車將首度前往離島，預計下半年達成300場的里程碑，舞鈴劇場也將登上重新打造的2.0版藝術卡車，帶來融合多種元素的扯鈴演出開台秀首演。