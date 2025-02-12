台鐵高雄機廠 通過變更特文區

50年歷史的台鐵高雄機廠遷至屏東潮州後，近32公頃土地閒置逾10年，內政都委會昨審議通過從工業區變更為特文區，貨車工場將保存改造為親子遊樂園，但公民團體質疑作業「黑箱」、綠地太少。市府指此案開11次說明會及座談會，未來樹木會比現在多2.8倍。

針對環評爭議，高雄都市發展局表示，此案在都市計畫變更階段，並非完成審議後的申請開發階段，全案依法依規。副市長林欽榮也在大會表示，後續市地重劃作業，地政局土地開發處將主動申辦環境影響評估作業。

台鐵高雄機廠位處原縣市交界，橫跨鳳山、苓雅與前鎮，因鐵路地下化及臨港線停駛，2013年整廠遷至屏東潮州，既有廠區閒置至今。高市府提報都市計畫變更，規畫打通東西向輜汽路及南北向公正路，串連未來的特文區與衛武營文化藝術中心。內政部都委會去年要求補充資料後昨天再審，十幾名民間團體代表北上要求撤案，且先進行環評。

森林城市協會理事長莊傑任說，高雄機廠有豐富的文史，市府卻透過都市計畫變更，破壞這片樹林與文史，此案多達4千人連署，希望至少保留17公頃建造森林公園或文史園區，但昨天審議過程很早就要求清場，簡報內容也未上網公開，過程欠缺公民參與。

都發局說明，此次變更共補充10.45公頃公共設施，包括2處公園、2處停車場、3處廣場，保留貨車工廠與移車台，加計A5街廓軌道設施，面積14公頃。貨車工場將改造為「親子遊樂園」，呼應兒童友善城市願景。山陀兒颱風過後，區內1037棵樹木受損，其中33棵特定紀念樹木原地保留，另有135棵優先作為行道樹與公園綠化，其餘健康情形不佳者移除，未來樹木近2900棵比現在多2.8倍。