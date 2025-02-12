高雄輕軌急煞車 乘客摔傷無保險

高雄輕軌行至交叉路口時需與其他車輛共用道路，駕駛員常因路口號誌異常、人車闖入等情況煞停，進行「防禦駕駛機制」，每月平均達5000件以上，不少乘客因前傾摔傷，卻無相關保險，民代指有民眾為此坐過一次就不再坐，批司機技術需再精進。

輕軌成圓逾1年，去年共受理11案車廂內摔傷事故，5件成案完成理賠，理賠中有4件，2件不予理賠。高捷公司表示，輕軌不同於捷運，行駛在平面道路和各路線有爬坡需求，啟動、停止和加減速操作，會比捷運略感頓挫。除要求新進駕駛員建立安全駕駛觀念，每年會舉辦2次防禦駕駛評比與競賽，提升行駛平穩度。

高市交通局表示，會透過新設資訊可變標誌(CMS)，提醒用路人於直行箭頭綠燈亮時禁止左右轉，捷運局則請警察局協助於輕軌10大防禦駕駛路口增設科技執法設備，嚇阻用路人違規，避免造成事故。

據查，高雄輕軌在無架空路段最高時速50公里，平均時速20至25公里，全長22.1公里共經過86個路口，駕駛員會因路口號誌異常、人車突然闖入等做出防禦駕駛機制，列車因此設計更高緊煞能力，乘客容易慣性前傾摔倒，為此捷運局多次提醒民眾務必緊握扶手，確保乘車安全。

不過有民眾抱怨，曾遇到駕駛加速幾秒就煞車減速，坐在位子上很搖晃；市議員張漢忠說，有駕駛急速間斷式踩引擎離合器，常致車輛瞬間晃動，有民眾坐過一次就不敢再坐。

一名長者去年4月坐輕軌時因自行移動換座位不慎跌倒，高捷公司解釋，因傷勢非因輕軌設備、系統導致，無法獲得理賠。