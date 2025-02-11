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高雄21日停水55小時惹民怨 鳳山、楠梓可提早復水

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市21日15個行政區將停水55小時，引發不少市民抱怨。記者徐白櫻／攝影
高雄市21日15個行政區將停水55小時，引發不少市民抱怨。記者徐白櫻／攝影

自來水公七區管理處原公告2月21日晚間11點起停水55小時，預計15區、48.7萬用戶受影響。立委柯志恩接獲不少民眾陳情，擔心假日無法營業。高雄市經發局晚間指出，經市府協調，大寮區採降壓方式縮小停水範圍、鳳山７里改停水13小時，另楠梓全區停水時間縮短為52小時。

高雄將於21日（五）大規模停水55小時，立委柯志恩指出，許多鄉親反映停水時間久，許多商家假日恐無法做生意，她要求自來水公司釐清停水規畫及後續因應措施。

自來水公司向柯志恩解釋，選擇假日施工是為避免平常大量用水的產業受到更大衝擊，對於民生用水需求，已增設歷來最多的96處取水站，以及除高雄原有的10輛水車、加上其他區處支援的16輛來支援。

經發局晚間指出，經過工程可行性與水源調度評估後，可大幅縮減部分區域的停水時間與範圍。大寮區原停水55小時，經檢討後「降壓縮小停水範圍」；鳳山區7里（文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里）原訂停水55小時，縮短至只停水13小時。

此外，楠梓區全區原訂停水 55小時，會比原訂時間提前3小時復水，預計停水52小時，總共逾15萬戶民生用水戶得以免停水或提前復水。

經發局說明，民生用水已規畫加水站96處、調度26輛水車。工業用水部分，已通知園區業者儲水，並規畫澄清湖淨水場、北嶺加壓站供廠商水車載水，園區服務中心也正儲水，可供廠商使用。

停水 柯志恩 水公司

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