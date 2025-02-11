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抗議聲中通過…台鐵高雄機廠閒置12年將變特文區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
內政部都委會今天審議台鐵高雄機廠都市計畫變更，公民團體代表演行動劇，嘲諷高市府是「斧頭幫」，台鐵則是「綠殺手」，兩單位共同砍處。圖／森林城市協會提供
內政部都委會今天審議台鐵高雄機廠都市計畫變更，公民團體代表演行動劇，嘲諷高市府是「斧頭幫」，台鐵則是「綠殺手」，兩單位共同砍處。圖／森林城市協會提供

50年歷史的台鐵高雄機廠占地近32公頃，機廠遷至屏東潮州後閒置逾10年，內政都委會今天審議通過都市計畫變更案，從工業區變更為特文區占地近32公頃，機廠遷至屏東潮州後閒置逾10年，內政都委會今天審議通過都市計畫變更案，從工業區變更為特文區，貨車工場將保存改造親子遊樂園。公民團體質疑黑箱、綠地太少。市府說，此案召開11次說明會及座談會，未來樹木比現在多2.8倍。

台鐵高雄機廠位處原縣市交界，橫跨鳳山、苓雅與前鎮，原為客貨車廂維修廠，因鐵路地下化及臨港線停駛，2013年整廠遷建至屏東潮州，廠區閒置至今。

高市府提報都市計畫變更，規畫打通東西向輜汽路及南北向公正路，串連未來的特文區與衛武營文化藝術中心雙核心。內政部都委會去年要求補充資料後今天再審，十幾名民間團體代表北上演行動劇，要求撤案，且先進行環評。

都發局說明，此次變更共補充10.45公頃公共設施，包括2處公園、2處停車場、3處廣場，保留貨車工廠與移車台，如果加計A5街廓軌道設施，面積14公頃。此外，貨車工場將改造為「親子遊樂園」，呼應兒童友善城市願景。

森林城市協會指出，高雄機廠有豐富的廠區文史，市府卻要透過都市計畫變更，破壞這片樹林與文史，此案多達4千人連署希望至少保留17公頃規畫森林公園或文史園區。理事長莊傑任說，今天審議過程不夠公開透明，很早就被要求清場離開，沒有機會參與討論，簡報內容也未上網公開，過程黑箱且欠缺公民參與。

山陀兒颱風後，區內1037 棵樹木受損嚴重，其中33 棵特定紀念樹木原地保留，另有135 棵優先作為行道樹與公園綠化，其餘健康情形不佳者移除，未來保留及新植樹木達近 2900 棵，比現在多2.8倍。

針對環評爭議，都發局回應，此案在都市計畫變更階段，並非完成審議後的申請開發階段，全案依法依規。另副市長林欽榮在大會表示，後續市地重劃作業，地政局土地開發處將主動申請辦理環境影響評估作業。

台鐵高雄機廠面積廣達32公頃，2013年整廠遷建至屏東潮州，廠區閒置至今。記者徐白櫻／攝影
台鐵高雄機廠面積廣達32公頃，2013年整廠遷建至屏東潮州，廠區閒置至今。記者徐白櫻／攝影
台鐵高雄機廠面積近32公頃，都發局強調，未來將變更為特文區、公園與社會福利用地等，也為周邊社區補充逾10公頃公共設施用地。圖／高市都發局提供
台鐵高雄機廠面積近32公頃，都發局強調，未來將變更為特文區、公園與社會福利用地等，也為周邊社區補充逾10公頃公共設施用地。圖／高市都發局提供
台鐵高雄機廠面積近32公頃，圖為西南往東北的空拍照，都發局強調，未來將變更為特文區、公園與社會福利用地等，也為周邊社區補充逾10公頃公共設施用地。圖／高市都發局提供
台鐵高雄機廠面積近32公頃，圖為西南往東北的空拍照，都發局強調，未來將變更為特文區、公園與社會福利用地等，也為周邊社區補充逾10公頃公共設施用地。圖／高市都發局提供

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