高雄輕軌每月煞停超過5千次讓乘客晃動不適 挨批只願搭一次

高雄輕軌行至交叉路口時需與其他車輛共用道路，駕駛員常因路口號誌異常、人車闖入等情況緊急煞停，進行「防禦駕駛機制」，每月防禦駕駛件數平均多達5000件以上，不少乘客因前傾摔摔倒，卻無相關保險，民代指有民眾為此坐過一次就不再坐，批司機技術需再精進。

高雄輕軌屬於B型路權，有專屬行駛空間，但在交叉路口時需與其他車輛共用道路，列車在路口時仍需依號誌行駛，在無架空路段最高時速50公里，平均時速為20至25公里，全長22.1公里共經過86個路口，駕駛員會因路口號誌異常、人車突然闖入等，做出「防禦駕駛機制」，司機員每月防禦駕駛件數平均多達5000件以上。

高雄輕軌是由司機員控制列車加減速，在一般路段採緣石、綠籬等軟性隔離設施，行經路口時會依循號誌和一般車輛共用路權，為應付各種突發狀況，列車設計較高的急衝值，提供更強緊急煞車能力，因此每當列車急煞時，乘客若沒做好準備，容易因慣性而前傾摔倒，捷運局為此多次提醒民眾務必緊握扶手，確保乘車安全。

民眾曾在網路抱怨，他每天從高雄高工搭輕軌至愛河之心轉乘捷運，平時站著搭乘時很平穩，但曾遇過駕駛加減速非常頻繁且劇烈，「用力加速幾秒就會煞車減速，坐在位子很搖晃」；市議員張漢忠表示，坐過輕軌的市民常產生身體不適感，因每位司機員的駕駛技術不同，車輛行駛中均採急速間斷式引擎離合，致車輛瞬間晃動。

一名長者去年4月在輕軌行駛時，自行移動換座位不慎跌倒，因傷勢非輕軌設備、系統導致，未獲「旅客運送責任險」理賠，高捷公司解釋受傷是乘客自身造成，例如在車輛行進間移動跌倒，就不會理賠，但仍會視個案內容討論，輕軌因屬共用路權，煞車在所難免，不時發生乘客因未握緊把手、更換座位未注意腳下台階而跌倒。

張漢忠說，民眾坐車隨列車晃動，產生極不舒服感，往往坐過一次就不敢再坐，這是輕軌要大眾接受的重要課題，建議提升司機員駕駛平穩技術。高捷公司表示，輕軌不同於捷運，列車行駛在平面道路和各路線段有爬坡需求，在啟動、停止和加減速操上，會比捷運略感頓挫，提醒民眾緊握拉環、扶手或盡快就坐，維護自身安全。

高雄市捷運局表示，高捷公司新進人員在教學階段會建立安全駕駛觀念與作為，訓練駕駛預判能否通過路口，確認共用路口行駛範圍淨空才通過，避免突然加減速，提升列車行駛平穩度，每年也會溫故訓練，精進司機員駕駛技巧，熟悉各路段特性，減少急煞急衝情形，每年度舉辦2次「防禦駕駛評比與競賽」。