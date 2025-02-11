搭TEAM TAIWAN風潮 澎湖馬公靖海宮菜菜龜搶眼

世界12強棒球賽台灣隊擊敗日本摘金，激勵國人，澎湖馬公烏崁靖海宮今年元宵節特別創新製作一隻「TEAM TAIWAN菜菜龜」，成為元宵節乞龜文化中的一大亮點。

馬公市長黃健忠表示，靖海宮自106年起，以當地盛產的高麗菜首度製作「高麗菜龜」後，每年元宵的「賞龜」人潮絡繹不絕，也打響了烏崁的高麗菜名號，目前每年舉辦高麗菜王比賽，今年更進一步將TEAM TAIWAN的棒球國家隊精神，融入乞龜文化，展現團隊合作與拚搏精神。

烏崁子弟洪佳緯設計靈感來自棒球與球帽，以紅、藍兩色貫穿整體視覺，而同為烏崁子弟的醫師黃冠榮則購買高麗菜贈與靖海宮，合力製作出「TEAMTAIWAN菜菜龜」，今天對外亮相，吸引民眾目光。

台灣隊去年在世界12強棒球賽先後擊敗日韓等強隊，奪得世界冠軍，TEAM TAIWAN的風潮延續，靖海宮推出「TEAM TAIWAN菜菜龜」，為澎湖元宵節慶帶來新風貌。