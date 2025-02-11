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高雄中正體育場前廣場翻新完工 綠化無障礙空間大公開

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
中正體育場前廣場整建工程已完工開放，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。圖／高雄市工務局提供
中正體育場前廣場整建工程已完工開放，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。圖／高雄市工務局提供

高雄市中正運動場改造計畫3年前啟動，未來將會改作開放式高架公園，當地捷運苓雅運動園區站出口的廣場配合計畫做改造，日前翻新完工程工，整體增加大面積綠化空間和調整廣場周圍人行動線，讓行人通行更順暢，也為民眾提供寬敞的運動放鬆空間。

高雄市中正運動場改造於2022年3月啟動，將轉型成為「Kaohsiung Highline」，將封閉的運動場改造成為開放式的高架公園，串接捷運橘線Ｏ9站，形塑整體運動園區，並連結周遭公共設施，包含公共托育中心、運動中心等，成為大型運動休閒生活聚落。

工務局長楊欽富指出，為配合中正體育場改造計畫啟動，在捷運苓雅運動園區站3號出口的全新廣場做翻新工程，轉化為綠意盎然的公共空間。由於整建工程作為體育場未來整體改造計畫一部分，設計上特別注重大面積綠化，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。

工務局表示，中正體育場前廣場作為連結高速公路交流道與城市運動空間的關鍵節點，設計團隊進一步調整廣場周圍人行動線，讓通行環境更加順暢，並特別加設無障礙設施，確保通行族群均能輕鬆進出，未來中正體育場完工後，除了讓本市居民享有複合型機能場域外，融合比鄰的衛武營文化中心，同時體驗休閒藝術氣息。

中正體育場前廣場整建工程已完工開放，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。圖／高雄市工務局提供
中正體育場前廣場整建工程已完工開放，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。圖／高雄市工務局提供
中正體育場前廣場整建工程已完工開放，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。圖／高雄市工務局提供
中正體育場前廣場整建工程已完工開放，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。圖／高雄市工務局提供
中正體育場前廣場整建工程已完工開放，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。圖／高雄市工務局提供
中正體育場前廣場整建工程已完工開放，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。圖／高雄市工務局提供

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