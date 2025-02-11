高雄中正體育場前廣場翻新完工 綠化無障礙空間大公開

高雄市中正運動場改造計畫3年前啟動，未來將會改作開放式高架公園，當地捷運苓雅運動園區站出口的廣場配合計畫做改造，日前翻新完工程工，整體增加大面積綠化空間和調整廣場周圍人行動線，讓行人通行更順暢，也為民眾提供寬敞的運動放鬆空間。

高雄市中正運動場改造於2022年3月啟動，將轉型成為「Kaohsiung Highline」，將封閉的運動場改造成為開放式的高架公園，串接捷運橘線Ｏ9站，形塑整體運動園區，並連結周遭公共設施，包含公共托育中心、運動中心等，成為大型運動休閒生活聚落。

工務局長楊欽富指出，為配合中正體育場改造計畫啟動，在捷運苓雅運動園區站3號出口的全新廣場做翻新工程，轉化為綠意盎然的公共空間。由於整建工程作為體育場未來整體改造計畫一部分，設計上特別注重大面積綠化，原有植栽帶不僅得以保留，更進一步擴大草皮面積，提供寬敞的運動與放鬆空間。