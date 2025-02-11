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寶珠溝去年溢堤導致水災 高市府動工加高防洪牆

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市三民區寶珠溝沿岸防洪牆現況平均高度約1至1.2公尺。圖／水利局提供
高雄市三民區寶珠溝沿岸防洪牆現況平均高度約1至1.2公尺。圖／水利局提供

高雄市三民區德山街一帶地勢低窪，附近的寶珠溝在去年7月凱米颱風來襲時溢堤，導致多處大樓地下室積淹水而財損嚴重。高市水利局獲水利署1200萬元經費，將從2月18日開始動工，針對寶珠溝局部堤岸加高總長約333公尺，平均加高幅度約0.2至0.5公尺不等，完工後可降低溢堤風險，減少人民財產損失。

水利局表示，三民區德山街一帶的寶珠溝沿岸防洪牆平均高度約1至1.2公尺，其中北側防洪牆較低，將藉由這次工程加高至1.7公尺高。

牆面也會參考在地意見進行美化，另改建箱涵式排水側溝總長度約110公尺，並增設2處自動舌閥避免寶珠溝洪水倒灌至社區，目前也同步向中央爭取增設抽水機組，提升抽水能量。

市議員黃香菽說，去年凱米颱風導致寶珠溝溢堤，造成大樓地下室淹水，由於靠近十全滯洪池的寶珠溝堤防較高，德山街附近的堤防較低，居民希望加高德山街的堤防高度，寶珠溝周圍的水溝也要一併改善，希望工程能盡速趕在今年汛期之前完工。

水利局說，施工前將張貼施工告示，佈設交通維持措施，並派專人導引車流，施工期間倘造成交通環境上及生活上的不便，希望市民體諒，水利局將盡速趕工，盡速恢復正常生活。

由於寶珠溝北側防洪牆較低，高市水利局將藉由這次工程加高至1.7公尺高，圖為完工模擬圖。記者王勇超／翻攝
由於寶珠溝北側防洪牆較低，高市水利局將藉由這次工程加高至1.7公尺高，圖為完工模擬圖。記者王勇超／翻攝
高市水利局為防止三民區寶珠溝再發生溢堤，將從2月18日開始動工，加高局部堤岸高度。圖／水利局提供
高市水利局為防止三民區寶珠溝再發生溢堤，將從2月18日開始動工，加高局部堤岸高度。圖／水利局提供

凱米颱風 水利局 淹水

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