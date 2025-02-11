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台日友好升級 日本美濃市、高市美濃區深化交流

中央社／ 高雄11日電

日本岐阜縣美濃市市長武鐵鐵弘昨拜會高雄。高雄市副市長羅達生表示，高雄市美濃區與日本美濃市2012年簽訂友好交流協定，雙方在教育、文化等領域交流成果豐碩。

高雄市政府行政暨國際處新聞稿表示，武藤鐵弘偕美濃市議會議長山口育男10日至13日訪問台灣，昨天抵台首站即拜會高雄市政府，由羅達生代表接見。

羅達生表示，高雄市美濃區與日本美濃市在2013年促成兩地同名的「美濃」國小締結姊妹校，而日本美濃市知名的和紙藝術燈也多次來台參展燈會，未來期望進一步促進兩地在教育、產業及技藝傳承等領域合作。

羅達生指出，高雄與日本許多城市因地名相同而結緣並開展交流，例如日本八王子市因高尾山（TAKAO）與高雄同音而締盟、京都市也因境內有高雄地名促成兩市簽署交流協定書，而岐阜縣美濃市與高雄市美濃區更是最佳例證。

羅達生表示，台日美濃雙城的相似性不僅限於名稱，雙邊都有悠遠深厚紙藝文化，日本美濃市以千年歷史的和紙工藝聞名，而高雄美濃區則以油紙傘工藝著稱，這樣的文化共鳴也成就多年來友好互動，並期待持續累積多元領域文化合作與傳承技藝。

武藤鐵弘已來台5、6次，他一到高雄就表示，日本美濃市目前還是大雪覆蓋，而高雄不論是氣溫或熱切的歡迎都讓人感受非常溫暖。與高雄美濃區的交流自2009年以來已有16年歷史，透過和紙燈籠參與台灣燈會多年，未來希望持續推動美濃和紙文化傳承，將更多和紙工藝作品帶來台灣的活動展出。

高雄市客委會主委楊瑞霞去年10月率高雄市客家兒童合唱團與生祥樂隊遠赴美濃市進行音樂交流，楊瑞霞說，延續去年雙邊國小學童的交流，今年預計推動美濃區的國中赴日進行交流，也計劃邀請美濃市和紙燈籠來高雄展覽並推動兩地職人工藝合作。

日本 美濃 高雄市

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