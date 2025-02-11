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魔力紅情人節開唱 高市府再度推出50元商圈夜市券

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
為擴大演唱會經濟，高市府再度針對魔力紅高雄演唱會發行50元夜市商圈券。圖／高市經發局提供
為擴大演唱會經濟，高市府再度針對魔力紅高雄演唱會發行50元夜市商圈券。圖／高市經發局提供

美國流行天團「魔力紅」2月14日情人節晚上高雄開唱，高雄市府今宣布，比照其他大型演唱會再度推出「商圈夜市優惠券」，歌迷憑票根可前往指定捷運站換取價值50元的優惠券，高雄40處商圈夜市及300家店家可消費抵用，不少店家配合情人節加碼推出優惠。

「魔力紅Maroon 5」2月14日在高雄世運主場館演出，經發局指出，2月14日至2月15日在高捷左營站、巨蛋站、高雄車站、美麗島站、三多商圈站及鹽埕埔站，共六處捷運站提供換券服務，歌迷依據「Maroon 5 Asia 2025 Kaohsiung」門票，即可領取面額50元優惠券。

多家業者推出加碼優惠，如「癮燒精肉酒舖」民享店 2人以上用餐送巴斯克乳酪蛋糕，「先生Sensei千層蛋糕」3分店單品95折，「隅室咖啡」於指定時刻消費享折扣，「望思甜點Once Dessert」消費滿500元送磅蛋糕。

經發局長廖泰翔表示，優惠券可在40多處商圈夜市及300多家精選店家消費使用，部分店家還可享情人節助攻優惠，歡迎各地粉絲來高雄感受音樂及美食，留下難忘回憶。

經發局提醒，配合演唱會舉辦，2月14日至2月15日兩天，六處捷運站換發優惠券時間不一，提醒歌迷注意，更多優惠資訊可查詢經發局FB粉絲團或IG或商圈夜市優惠券官網(www.khafterparty.tw)。

此次商圈夜市券可使用的範圍。圖／高市經發局提供
此次商圈夜市券可使用的範圍。圖／高市經發局提供
2月15日周六，六處捷運站都只能換發至晚上8點。圖／高市經發局提供
2月15日周六，六處捷運站都只能換發至晚上8點。圖／高市經發局提供
2月14日周五在六處捷運站的換發時間，美麗島站與巨蛋站的時間較長。圖／高市經發局提供
2月14日周五在六處捷運站的換發時間，美麗島站與巨蛋站的時間較長。圖／高市經發局提供
此次商圈夜市券可使用的範圍。圖／高市經發局提供
此次商圈夜市券可使用的範圍。圖／高市經發局提供

夜市 情人節 捷運

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