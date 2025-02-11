獼猴危害農作頻傳 林保署高屏宣導複合式防治

近年台灣獼猴危害造成農損事件頻傳，林業及自然保育署屏東分署規劃獼猴危害複合式防治宣導說明會，將深入介紹各類防治工具。2月18日在屏東、19日在高雄各有1場說明會。

林保署屏東分署今天發布新聞稿表示，大部分種植於山區或森林邊緣的農作物容易遭台灣獼猴取食，為協助農民有效減少獼猴對農作物影響、提升農業生產安全，屏東分署與屏東縣政府農業處、高雄市政府及東海大學等單位，開春後在屏東、高雄各規劃1場獼猴危害複合式防治宣導說明會，邀請有興趣民眾一起瞭解常見獼猴侵擾問題，提供多元化防治策略與資源，期望能協助農民降低損失。

為同時能服務高屏地區民眾，林保署屏東分署表示，訂於2月18日在屏東縣滿州鄉公所、19日在林業保育署屏東分署旗山工作站舉行，將深入介紹各類防治工具，包括電牧器圍網、防猴罩網及聲音驅趕器等多種設備，讓民眾了解如何透過適當工具強化農田防護。

林保署屏東分署指出，會中也將就林保署近年推動的「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作方案」進行說明及介紹申請方式，希望能助民眾減輕負擔，提高防治工具普及率。另也將以生態友善觀點介紹多元防治策略，祈平衡野生動物保護與農作安全、知己知彼，得以協助民眾建立更完善防護機制。

林保署屏東分署提及，參與宣導說明會，不僅可了解最新型防治方式，也可以與其他農友互相交流經驗，共同尋找最適合解決方案。林業保育署屏東分署期望透過複合式防治措施宣導，保障民眾農作生產，兼顧野生動物保育，促進生產、生活及生態的三生農業均衡發展。

為保障培訓品質，林保署屏東分署規劃，每場次參與人數上限為20人、採預約報名制，於2月13日前完成報名。線上報名連結（https://reurl.cc/qn2jpq），也可向主辦單位（0987-165776，高先生）了解相關資訊，詳情也可關注林保育署屏東分署臉書。