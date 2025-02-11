高雄「吉伊卡哇」提燈出讓 想換衛生紙的人最多

高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈搶手，先傳出有業者在校門口向孩童收購，又有父母在網路上轉賣，將提燈價格炒至近1000元，市府上周六連兩天在高雄冬日遊樂園發送吉伊卡哇小提燈後，PTT上出現大量用提燈兌換日常物品的貼文，其中超過9成都是要換衛生紙，網友說「如替代貨幣」。

高雄2025燈會與日本人氣角色「吉伊卡哇」合作，推出紙雕造型小提燈，掀起全台吉伊卡哇粉絲關注。高市府1月20日先把吉伊卡哇提燈發送給國小、幼兒園及特殊學校學童，事前傳出有業者在網路登廣告招募工讀生到校門口收購，學童拿到提燈後，又有許多家長在網購平台與社群網站上架販售，價格從299元到1000元都有，網友稱為「提燈之亂」。

本月8日、9日市府正式在冬日遊樂園免費發放吉伊卡哇小提燈，因每人可領2盞，加上國小以下學童都已領取，不少人決定把手中額外的小提燈拿出來兌換成日常用品，PTT高雄版與網路的交易社團，出現許多用提燈兌換物品的貼文。

由於PTT高雄版和部分交易社團禁止涉及金錢的交易行為，要拿提燈易物的貼文。有超過九成選擇要求兌換衛生紙，而最多人指定品牌就是好市多的衛生紙；少數人則提出要用提燈兌換廚房紙巾、咖啡或二手滑鼠。

有網友表示，早在吉伊卡哇提燈引發兌換衛生紙的熱潮之前，加油站、手機通訊行業者就會以衛生紙做為兌換品來吸引人潮，「台灣人很愛換衛生紙」，也有網友說，衛生紙才是最貨真價實的台灣地下替代貨幣。