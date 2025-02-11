植物人拍全家福 業者助圓夢

創世基金會屏東分院去年為植物人家庭展開圓夢計畫，獲屏東市婚紗業者潘美君團隊支持，半年來免費為47個植物人家庭留下全家福畫面，有個案拍攝完1個多月離世，家人感謝創世及拍攝團隊為他們留下珍貴紀錄。

創世屏東院現有54名植物人個案，圓夢團隊昨替第47組植物人家庭拍全家福，創世屏東院長林艾樺說，計畫源起於兩個孩子的媽媽「小涵」，生病前，夫妻就希望能拍全家福，生病後，因孩子對媽媽的模樣變得模糊，更希望拍全家福，這項計畫在粉專披露後獲密朵拉新概念婚紗支持。

密朵拉新概念婚紗老闆潘美君說，看到計畫時，「一秒就答應」，也承諾可幫全院植物人家庭免費拍全家福，半年來已累計拍攝47組。每個家庭都有一個故事，拍攝時要克服植物人嘔吐、排泄等生理情況，過程並不容易，團隊成員也體悟良多，包括學習感恩、工作不再抱怨、找到工作使命感，是公司意外的收穫。

有名臥床30年的癌末個案，拍完全家福1個月後離世，家屬說，家人一起完成全家福，30年的願望在這裡實現。

林艾樺說，個案阿鴻去年5月在家昏倒腦出血成為植物人，去年底轉介到創世屏東院，昨天拍攝時他的父母、姑姑、女兒都穿上排灣族服飾，阿鴻父親哽咽地說，感謝創世安排，讓全家團聚一起。

她表示，全家福除拍大合照，也拍攝手部特寫，象徵「手心溫度感受彼此存在」，提醒大家，愛要及時。