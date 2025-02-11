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高雄YouBike 民怨騎到故障車

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄YouBike 2.0自2020年啟用至今，已突破5770萬人次使用。圖／高雄市交通局提供
高雄YouBike 2.0自2020年啟用至今，已突破5770萬人次使用。圖／高雄市交通局提供

高雄YouBike共享單車使用率高，故障也多，市府統計1年維修逾2萬5500輛，民眾埋怨有時租到故障車，因趕時間只能勉強騎。交通局解釋高雄共享單車單日故障數量僅占全部車輛0.5%，民代認為故障率低不代表沒問題，市府應提升民眾回報意願，盡速解決。

高市交通局表示，高雄平均1天約維修70多輛YouBike，占總數0.5%，低於契約4%規定，微笑單車公司均依契約派員檢修。YouBike註冊一次可全台使用，民眾租借的單車發生故障會將座墊反轉，民眾也可利用APP、0800客服電話反映，會優先處理。

高雄YouBike合計1.3萬輛，2020年至今突破5770萬人次使用，去年運量達1702萬人次，較前年成長10%，前3名場站依序為高鐵左營站、捷運哈瑪星站及捷運後驛站。

騎乘綠色運具已成為民眾日常，但民眾埋怨有時會借到疑似故障車，騎起來怪怪，但說不出來到底哪裡壞掉。有民眾騎到一半發現坐墊無法固定，只好站著騎。有時借到的單車煞車「鬆鬆的」，因擔心上學遲到，硬著頭皮繼續騎。陳先生說，若鈴鐺不響，還不影響安全，煞車或輪胎出問題就相當危險，希望交通局能督促業者保持良好車況。

議員白喬茵說，YouBike APP或服務電話都有故障回報功能，但許多市民趕時間甚至不知道該怎麼回報，結果問題車不斷流轉，影響騎乘品質，市府應簡化APP通報流程，提升回報意願。議員簡煥宗質疑，難道租到故障車就該自認倒楣嗎？交通局與業者應檢討如何找出易故障零件，或發現故障車就立即檢修。

YouBike 共享單車 議員

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