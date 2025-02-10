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屏東3警分局長交接 周春米籲強化防詐與交通安全

中央社／ 屏東縣10日電
屏東縣警局今舉行屏東、潮州與枋寮分局長新任分局長交接典禮，縣長周春米出席（左），新任枋寮分局長盧恒隆（右）從小在屏東長大，北漂28年，初任分局長回到家鄉屏東縣。聯合報系記者劉星君／攝影
屏東縣警局今舉行屏東、潮州與枋寮分局長新任分局長交接典禮，縣長周春米出席（左），新任枋寮分局長盧恒隆（右）從小在屏東長大，北漂28年，初任分局長回到家鄉屏東縣。聯合報系記者劉星君／攝影

屏東警察局今天舉行屏東、潮州及枋寮等3分局長交接典禮，屏東縣長周春米出席並表示，屏東幅員廣大應強化交通安全，而屏東鄉親去年遭詐達新台幣24億元，要強化防詐。

屏東縣警局指出，原潮州分局長林明波調任屏東分局，原枋寮分局長林俊雄調潮州分局長，枋寮分局長則由三重分局行政組長盧恒隆調任，今天在縣警局大禮堂舉行交接典禮；原屏東分局長蔡培元榮陞台東縣警察局督察長。

周春米出席交接典禮並表示，3名分局長歷練相當充分，林明波經歷恆春、潮州分局長等重要職務，接任潮州分局的林俊雄先前為枋寮分局長，相信2人對於屏東的了解足以擔當未來重任，新到任枋寮分局長盧恒隆，為屏東出生，歡迎回鄉服務，期許與3名新上任分局長共同創造和諧安寧的社會。

周春米說，除打擊非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件外，屏東幅員廣大，交通路口多且為寬敞直線，因此交通安全宣導及防範責無旁貸，最有效宣導為見警率，因此在員警任務指派會更為繁重，希望多配合擔待；此外，去年屏東鄉親遭詐金額高達新台幣24億元，盼能更精進執行反詐、打詐任務，確保人民生命、財產安全，維繫屏東縣治安環境。

台幣 周春米

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