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高市闢濱海聯外道路 左營區中正路2月13日起封閉

中央社／ 高雄10日電

高市展開濱海聯外道路南段二期開闢工程，因工區範圍位於左營區中正路，該路段將於2月13日上午8時起封閉施工，工期約180個工作天（不含例假日）。

工務局今天表示，濱海聯外道路南段二期開闢工程，工區範圍位於中正路上，自介壽路至必勝路的範圍採「全面封閉」方式施工，希望加速工程進度，對於影響民眾不便時間降到最低。

工務局新建工程處新聞稿說明，中正路（介壽路至必勝路）將於2月13日上午8時起進行全面封閉施工，工期預計為180個工作天（不含例假日），施工期間請用路人配合牌面指示提早改道及現場作業人員引導。

新建工程處表示，此次封閉施工同步協請警察廣播電台加強宣導，用路人可提早改道先鋒路及城峰路，以節省行車時間。

警察

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