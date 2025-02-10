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「吉刻就圓」元宵登場 大港橋變身奇幻萬顆湯圓海港

中央社／ 高雄10日電

今年元宵節，高市府青年局將舉辦「吉刻就圓」系列活動，2月12日至2月15日在駁二P2倉庫到大港橋旁的水域，將有萬顆紅白海灘球隨波蕩漾，將海景打造成奇幻湯圓海港。

高雄市政府青年局今天表示，今年元宵節將舉辦「吉刻就圓」系列活動，自2月12日至2月15日駁二P2倉庫到大港橋旁水域，將有萬顆紅白海灘球隨波蕩漾，搭配晚間燈光秀營造出夢幻場景，勢必成為打卡新亮點。

青年局發布新聞稿指出，「吉刻就圓」活動不僅融合視覺藝術與傳統節慶魅力，更融入創意設計及趣味互動遊戲，邀民眾在高雄一同體驗獨一無二元宵氛圍。

此外，從1月25日至2月14日，青年局並推出「滿百抽獎」活動，凡在合作店家消費新台幣滿百，即可憑消費憑證參加抽獎，有機會贏得iPhone、iPad、AirPods、Marshall喇叭、承億酒店住宿券等多項豐富獎品，活動最大獎是沖繩雙人來回機票。

抽獎活動將於2月15日當天從現場的「湯圓海」中，撈出幸運數字決定得主；現場還將加碼抽出「幸運星」，讓參與民眾有機會帶走驚喜好禮，共享元宵佳節幸運時刻。

活動詳情與合作店家資訊，可至「吉刻就圓」活動官網及高市府青年局IG等查詢，掌握最新動態。

元宵節 湯圓 青年

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