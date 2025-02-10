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婚紗業者為植物人家庭圓夢 半年拍47組全家福留下回憶

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市婚紗業者潘美君團隊半年來免費幫創世屏東院植物人家庭拍攝全家福，今天拍攝第47組，拍攝團隊與植物人家屬阿鴻一家，還有創世夥伴。記者劉星君／攝影
屏東市婚紗業者潘美君團隊半年來免費幫創世屏東院植物人家庭拍攝全家福，今天拍攝第47組，拍攝團隊與植物人家屬阿鴻一家，還有創世夥伴。記者劉星君／攝影

創世屏東院去年為植物人家庭展開圓夢計畫，獲屏東市婚紗業者潘美君團隊支持，半年來免費為47名植物人家庭留下全家福，有個案拍攝完後一個多月離世，感謝創世、拍攝團隊留下紀錄。潘美君說，拍攝過程不容易，找到工作使命感。

創世屏東院現有54名個案，今拍攝第47組植物人家庭全家福，創世屏東院長林艾樺說，會想為植物人拍攝全家福，源自於個案小涵，小涵是兩個孩子的媽媽，小涵生病前，夫妻就希望能拍攝全家福，加上生病後，孩子對媽媽的模樣變得模糊，希望拍攝全家福，讓孩子們留下對媽媽的印象，創世在粉專貼出圓夢計劃，獲密朵拉新概念婚紗支持。

密朵拉新概念婚紗的老闆45歲潘美君在臉書看到為植物人圓夢計畫時，「一秒就答應」，也與創世承諾，可以幫全院的植物人家庭拍全家福，半年累計拍攝47組。

潘美君帶著團隊無償幫植物人家庭拍全家福，潘美君說，每個家庭都有一個故事，也帶來許多意想不到收穫，團隊成員在拍攝過程中也學習感恩，工作不再抱怨，也找到工作使命感，讓公司凝聚力更強，這都是當初沒有想到收穫。

拍攝過程不容易，要克服植物人生理情況，潘美君說，會遇到嘔吐、排泄等情況，一旁社工、治療師等一旁協助幫忙。

創世屏東院長林艾樺說，癌末個案臥床30年，拍攝後一個月後離世，家屬回來結案時，跟他們說，「夢想30年的願望，在這裡實現，家人一起完成全家福」，拍攝完後送給個案家屬一組照片留念。

今天是拍攝第47組，43歲阿鴻離婚育有1女，去年5月在家昏倒腦出血成為植物人，退休的父親承擔照顧重責，去年底轉介到創世屏東院，今天一家人都來了，阿鴻的父母親、姑姑、女兒，都穿上排灣族服飾，一起合照。

阿鴻父親哽咽的說，全家好久沒有拍全家福，很感謝創世安排，讓全家團聚一起。

林艾樺說，全家福拍大合照，另外也會拍攝手特寫，「手與手連結家屬間彼此愛，手心溫度感受彼此存在」，拍攝時鼻胃管會留著，除非家屬特別要求，不管變成什麼樣貌，家人間仍彼此相愛，也提醒大家，愛要及時。

屏東市婚紗業者半年來免費幫創世屏東院植物人家庭拍攝全家福，過程溫馨。記者劉星君／攝影
屏東市婚紗業者半年來免費幫創世屏東院植物人家庭拍攝全家福，過程溫馨。記者劉星君／攝影
創世屏東院長林艾樺（右）感謝婚紗業者潘美君（左）團隊秒答應，幫植物人家庭圓夢，屏東院的樓層牆面掛滿植物人家庭的全家福。記者劉星君／攝影
創世屏東院長林艾樺（右）感謝婚紗業者潘美君（左）團隊秒答應，幫植物人家庭圓夢，屏東院的樓層牆面掛滿植物人家庭的全家福。記者劉星君／攝影

團隊 屏東 植物人

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