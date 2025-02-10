婚紗業者為植物人家庭圓夢 半年拍47組全家福留下回憶

創世屏東院去年為植物人家庭展開圓夢計畫，獲屏東市婚紗業者潘美君團隊支持，半年來免費為47名植物人家庭留下全家福，有個案拍攝完後一個多月離世，感謝創世、拍攝團隊留下紀錄。潘美君說，拍攝過程不容易，找到工作使命感。

創世屏東院現有54名個案，今拍攝第47組植物人家庭全家福，創世屏東院長林艾樺說，會想為植物人拍攝全家福，源自於個案小涵，小涵是兩個孩子的媽媽，小涵生病前，夫妻就希望能拍攝全家福，加上生病後，孩子對媽媽的模樣變得模糊，希望拍攝全家福，讓孩子們留下對媽媽的印象，創世在粉專貼出圓夢計劃，獲密朵拉新概念婚紗支持。

密朵拉新概念婚紗的老闆45歲潘美君在臉書看到為植物人圓夢計畫時，「一秒就答應」，也與創世承諾，可以幫全院的植物人家庭拍全家福，半年累計拍攝47組。

潘美君帶著團隊無償幫植物人家庭拍全家福，潘美君說，每個家庭都有一個故事，也帶來許多意想不到收穫，團隊成員在拍攝過程中也學習感恩，工作不再抱怨，也找到工作使命感，讓公司凝聚力更強，這都是當初沒有想到收穫。

拍攝過程不容易，要克服植物人生理情況，潘美君說，會遇到嘔吐、排泄等情況，一旁社工、治療師等一旁協助幫忙。

創世屏東院長林艾樺說，癌末個案臥床30年，拍攝後一個月後離世，家屬回來結案時，跟他們說，「夢想30年的願望，在這裡實現，家人一起完成全家福」，拍攝完後送給個案家屬一組照片留念。

今天是拍攝第47組，43歲阿鴻離婚育有1女，去年5月在家昏倒腦出血成為植物人，退休的父親承擔照顧重責，去年底轉介到創世屏東院，今天一家人都來了，阿鴻的父母親、姑姑、女兒，都穿上排灣族服飾，一起合照。

阿鴻父親哽咽的說，全家好久沒有拍全家福，很感謝創世安排，讓全家團聚一起。