養豬百億基金計畫助高雄養豬業升級 豬農：水、電省3成

高市農業局為促進高雄市養豬產業轉型升級，積極推動農業部「養豬百億基金計畫」，以提升養豬場永續競爭力為核心，為傳統養豬產業注入全新動能，4年間已投入2.4億元，協助262場次養豬場升級改善設施。豬農說，用水、夏季電費都節省3成，生產效率也提高。

目前高雄市共有395場養豬場，飼養頭數近29萬頭，每年創造經濟產值47.3億元。為提升整體產業競爭力，農業局輔導養豬場導入高床節水型、密閉環控式畜舍、自動化省工設備等現代化設施，除有效改善異味、廢水處理及人力不足等問題，降低生產成本還能提升整體生產效能，受到養豬戶高度肯定。

田寮區養豬戶陳金水說，改建成高床豬舍後大幅減少沖洗頻率，不但節省3成用水且易於沖洗，省時又節水。阿蓮區豬農高志賢說，改建為水濂環控豬舍後，可自動控制環境溫度且方便管理，尤其夏季還能節省3成電費，大幅提升整體生產效率。

農業局表示，2021至2024這4年間共挹注2.4億元補助經費、輔導262場次養豬場投入轉型升級，將傳統豬舍改建為高床節水畜舍，4年節水效益預估達6.2萬公噸，相當於21.6萬個國人一日用水量。