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養豬百億基金計畫助高雄養豬業升級 豬農：水、電省3成

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
養豬場內導入自動化省工設備，能改善養豬場勞動力不足窘境。圖／高市農業局提供
養豬場內導入自動化省工設備，能改善養豬場勞動力不足窘境。圖／高市農業局提供

高市農業局為促進高雄市養豬產業轉型升級，積極推動農業部「養豬百億基金計畫」，以提升養豬場永續競爭力為核心，為傳統養豬產業注入全新動能，4年間已投入2.4億元，協助262場次養豬場升級改善設施。豬農說，用水、夏季電費都節省3成，生產效率也提高。

目前高雄市共有395場養豬場，飼養頭數近29萬頭，每年創造經濟產值47.3億元。為提升整體產業競爭力，農業局輔導養豬場導入高床節水型、密閉環控式畜舍、自動化省工設備等現代化設施，除有效改善異味、廢水處理及人力不足等問題，降低生產成本還能提升整體生產效能，受到養豬戶高度肯定。

田寮區養豬戶陳金水說，改建成高床豬舍後大幅減少沖洗頻率，不但節省3成用水且易於沖洗，省時又節水。阿蓮區豬農高志賢說，改建為水濂環控豬舍後，可自動控制環境溫度且方便管理，尤其夏季還能節省3成電費，大幅提升整體生產效率。

農業局表示，2021至2024這4年間共挹注2.4億元補助經費、輔導262場次養豬場投入轉型升級，將傳統豬舍改建為高床節水畜舍，4年節水效益預估達6.2萬公噸，相當於21.6萬個國人一日用水量。

農業局說，養豬場導入自動化省工設備，不但能增加2成離乳仔豬及上市頭數，並能有效解決勞動力不足的長期挑戰，為高雄養豬產業發展奠定良好基礎，中央的「養豬百億基金計畫」雖已執行4年告一段落，但因成效卓越備受肯定，農業局將持續爭取經費挹注，輔導養豬產業升級轉型，提升高雄畜產業者競爭力。

密閉型豬舍可自動環控，環境舒適，可提高生產豬隻的效能。圖／高市農業局提供
密閉型豬舍可自動環控，環境舒適，可提高生產豬隻的效能。圖／高市農業局提供
高市阿蓮區養豬戶高志賢說，改建為水濂環控豬舍後，可自動控制環境溫度且方便管理，夏季還能節省3成電費。圖／高市農業局提供
高市阿蓮區養豬戶高志賢說，改建為水濂環控豬舍後，可自動控制環境溫度且方便管理，夏季還能節省3成電費。圖／高市農業局提供
養豬場導入高床節水型豬舍，管理省時又節水，可大幅減少生產成本。圖／高市農業局提供
養豬場導入高床節水型豬舍，管理省時又節水，可大幅減少生產成本。圖／高市農業局提供
高床節水型豬舍可協助養豬戶節省用水。圖／高市農業局提供
高床節水型豬舍可協助養豬戶節省用水。圖／高市農業局提供
高床節水型豬舍飼養的豬隻，身體比較不會沾到糞便弄髒，養豬戶可節省用水。圖／高市農業局提供
高床節水型豬舍飼養的豬隻，身體比較不會沾到糞便弄髒，養豬戶可節省用水。圖／高市農業局提供
高市田寮養豬戶陳金水說，改建成高床豬舍後，大幅減少沖洗頻率，省時又節水。圖／高市農業局提供
高市田寮養豬戶陳金水說，改建成高床豬舍後，大幅減少沖洗頻率，省時又節水。圖／高市農業局提供
養豬場改建為密閉型豬舍，可自動環控大幅提升生產效能。圖／高市農業局提供
養豬場改建為密閉型豬舍，可自動環控大幅提升生產效能。圖／高市農業局提供

競爭力 養豬場

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