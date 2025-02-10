恆春監理分站汽機車驗車 3月3日起時段縮減

屏東監理站恆春分站轄管驛站代檢廠，因檢驗人力不足，調整汽、機車檢驗時段。每週二下午2時至4時汽車檢驗、每週一全天及週二上午機車驗車，3月3日起實施。

高雄區監理所屏東監理站恆春分站，受理枋山、獅子、牡丹、滿州、車城及恆春等屏南地區6鄉鎮汽機車檢驗業務。因應車輛檢驗人力調度及調整運用需要，3月3日起縮減服務時段。

恆春監理站分站長范文宗今天接受中央社記者電訪表示，待檢驗人力補足後，將再研議調整恢復原時段汽、機車檢驗。招考最快可於3月進行，不過由於薪資條件誘因不足，依以往經驗報考人員較少；且恆春地處偏遠，上榜者未必有意願前來，因此難以預測何時能填補人力缺口。

屏東監理站恆春分站新聞稿表示，恆春鎮驛站代檢廠現行每週二、四下午2時至4時辦理過戶臨檢、重新換領牌、設備變更及校車與幼童車等汽車監理檢驗項目，將調整為僅於每週二下午2時至4時，由分站核派檢驗員至代檢廠辦理監理檢驗工作；原週四驗車時段暫停監理檢驗，車輛委託定檢業務仍維持不變。

屏東監理站恆春分站現行機車定檢及臨時檢驗等監理業務，調整變更為僅於每週一全天（中午12時至下午1時停止受理）、週二上午8時至12時，辦理站內機車驗車工作；週二下午至週五全面停止機車檢驗業務。

屏東監理站恆春分站提醒，車輛依規定應於指定檢驗日期前、後1個月內辦理定期檢驗，逾期將依法舉發處以罰鍰新台幣900至1800元。籲請民眾於辦理汽機車等車輛定期檢驗時，攜帶行車執照，並注意汽車強制險有效期限仍應有30日以上。

屏東監理站恆春分站提及，除至各地監理所、站驗車外，也可至鄰近鄉鎮車輛代檢廠驗車。為避免延誤受檢時間，建議民眾可先上監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）查詢各家代檢廠資訊，或是電洽屏東監理站恆春分站（08）8892014轉120洽詢。