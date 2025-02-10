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高雄YouBike1年平均超過2萬5500輛故障 民代籲簡化APP通報流程

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄YouBike 2.0合計1萬3000輛車，是民眾通勤、通學的重要交通工具。記者王勇超／攝影
高雄YouBike 2.0合計1萬3000輛車，是民眾通勤、通學的重要交通工具。記者王勇超／攝影

高雄共享單車使用率高，車輛故障也多，市府統計，1天平均要維修70多輛故障車，1年下來要修理超過2萬5500輛。民眾抱怨，有時租到故障單車，因趕時間只能勉強騎下去。交通局說，高雄平均1天故障的共享單車僅占全部車輛0.5%。民代說，故障率低不代表沒問題，市府應簡化APP通報流程，提升民眾的回報意願。

高雄共享單車YouBike 2.0合計1萬3000輛車，包括全台最多的1800輛電輔車，2020年啟用至今已突破5770萬人次使用，去年運量1702萬人次較年成長10%，前3名場站依序為高鐵左營站、捷運哈瑪星站、捷運後驛站。共享單車主要使用族群為通勤、通學，騎乘綠色運具已成為民眾日常。

讀者反映，高雄的共享單車YouBike相當方便，但有時會借到疑似故障的單車，「騎起來怪怪的，但說不出來到底哪裡壞掉了」。也有讀者說，曾騎到一半發現共享單車的坐墊無法固定，只好站著騎車。另名讀者說，有時會借到「煞車鬆鬆」的車輛，由於擔心上學遲到，不得已硬著頭皮繼續騎下去。

陳姓市民說，如果共享單車只是鈴鐺不能響，較不會影響行車安全，但如果是煞車或輪胎等零件出問題，就相當危險，希望交通局能督促業者保持車況良好，避免民眾誤租。

高市交通局說，高雄的共享單車平均1天故障的車輛約70多輛，僅占全部1萬3000輛車的0.5%，低於契約4%規定，微笑單車公司均依契約派員檢修。YouBike已遍及全台13縣市，註冊一次即可全台使用，目前各縣市民眾南來北往，如租借車輛發生故障，皆將座墊反轉，民眾也可利用APP、0800客服電話反映，調度人員將優先前往處理。

議員白喬茵說，目前YouBike APP或服務電話都有「故障回報」功能，但許多市民趕時間、不想麻煩，甚至不知道該怎麼回報，結果就是問題車輛不斷流轉，影響騎乘品質。市府應簡化APP通報流程，提升民眾的回報意願。

「共享單車是通勤族每天使用的交通工具，難道租借到故障車輛，就該自認倒楣嗎？」市議員簡煥宗說，如果只講數字，會忽略民眾的感受，交通局與業者應檢討如何找出容易故障的零件發現故障車輛立即檢修，大家才不會在趕時間的時借到故障單車。

高雄YouBike 2.0自2020年啟用至今，已突破5770萬人次使用。圖／高雄市交通局提供
高雄YouBike 2.0自2020年啟用至今，已突破5770萬人次使用。圖／高雄市交通局提供

YouBike 共享單車 議員

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