高雄YouBike1年平均超過2萬5500輛故障 民代籲簡化APP通報流程

高雄共享單車使用率高，車輛故障也多，市府統計，1天平均要維修70多輛故障車，1年下來要修理超過2萬5500輛。民眾抱怨，有時租到故障單車，因趕時間只能勉強騎下去。交通局說，高雄平均1天故障的共享單車僅占全部車輛0.5%。民代說，故障率低不代表沒問題，市府應簡化APP通報流程，提升民眾的回報意願。

高雄共享單車YouBike 2.0合計1萬3000輛車，包括全台最多的1800輛電輔車，2020年啟用至今已突破5770萬人次使用，去年運量1702萬人次較年成長10%，前3名場站依序為高鐵左營站、捷運哈瑪星站、捷運後驛站。共享單車主要使用族群為通勤、通學，騎乘綠色運具已成為民眾日常。

讀者反映，高雄的共享單車YouBike相當方便，但有時會借到疑似故障的單車，「騎起來怪怪的，但說不出來到底哪裡壞掉了」。也有讀者說，曾騎到一半發現共享單車的坐墊無法固定，只好站著騎車。另名讀者說，有時會借到「煞車鬆鬆」的車輛，由於擔心上學遲到，不得已硬著頭皮繼續騎下去。

陳姓市民說，如果共享單車只是鈴鐺不能響，較不會影響行車安全，但如果是煞車或輪胎等零件出問題，就相當危險，希望交通局能督促業者保持車況良好，避免民眾誤租。

高市交通局說，高雄的共享單車平均1天故障的車輛約70多輛，僅占全部1萬3000輛車的0.5%，低於契約4%規定，微笑單車公司均依契約派員檢修。YouBike已遍及全台13縣市，註冊一次即可全台使用，目前各縣市民眾南來北往，如租借車輛發生故障，皆將座墊反轉，民眾也可利用APP、0800客服電話反映，調度人員將優先前往處理。

市議員白喬茵說，目前YouBike APP或服務電話都有「故障回報」功能，但許多市民趕時間、不想麻煩，甚至不知道該怎麼回報，結果就是問題車輛不斷流轉，影響騎乘品質。市府應簡化APP通報流程，提升民眾的回報意願。