屏東市歸園殯葬園區兩座納骨塔使用迄今20多年，園區骨灰（骸）櫃位數剩下不到2000個，屏東市公所考量地方使用需求，另興建第三納骨塔，規畫2萬2228個納骨櫃，昨天舉行破土典禮，最快明年9月完工啟用。

歸園第一納骨櫃1991年啟用，規畫1萬1200個櫃位，第二納骨櫃則於2017年改建，設有4752個櫃位及1440個納骨牆，兩座納骨塔原設置1萬7392個櫃位，但啟用20多年來，剩下不足2000個，市公所考量需求，耗資1億2670萬元興建第三納骨塔。

第三納骨塔舉行破土典禮，市長周佳琪與多名民代、里長出席，周佳琪說，新納骨塔規畫2萬2228個納骨櫃、5238座神主牌位，不僅提供家屬適當告別或安心追思的場所，也期望優化祭祀環境，為先人祈福。

周佳琪說，除納骨塔興建外，也向縣府爭取經費，在屏東市殯儀館旁設置兩座環保爐、燒庫錢金紙，解決空汙問題，經費約4500多萬。

屏東市第三納骨塔為3樓綠建築，場域明亮、通風，基地面積2萬7500平方公尺，經費由公所負責，工期550日，預計最快明年9月完工，除納骨塔外，歸園也有設置環保葬，有兩區，一區各1000個，目前已使用672個。

市公所指出，屏東市殯葬業務納入資訊管理系統，設有塔位資訊查詢，可透過樓層、方位及區域查詢使用現況；市立殯儀館也設置網路專頁供線上查詢冷凍櫃、火化場、禮廳及靈堂等設施預約使用情形，殯葬流程公正透明化。