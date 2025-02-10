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吉伊卡哇遊港 近20萬人朝聖

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市長陳其邁遞上民眾的祈福卡及平安御首，祝福吉伊卡哇出航順利。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁遞上民眾的祈福卡及平安御首，祝福吉伊卡哇出航順利。記者王勇超／攝影

高雄冬日遊樂園進入尾聲，昨天推出吉伊卡哇1日遊港活動，吉伊卡哇先到音浪塔找小八貓，再前往16號碼頭與兔兔烏薩奇玩耍。觀光局統計昨天現場湧入近20萬人，沿途都是滿滿人潮。

吉伊卡哇遊港活動，由主題渡輪「雄棧二號」領航，率領吉伊卡哇與尾隨的遊艇、光榮國小帆船隊一同漫遊高雄愛河灣，先是與小八貓碰面，再轉往16號碼頭與兔兔烏薩奇相見歡，市長陳其邁遞上民眾的祈福卡及平安御守，祝福吉伊卡哇「航行順利，旅途愉快」。

觀光局長高閔琳說，去年黃色小鴨情人節遊港受民眾熱烈回響，今年再規畫吉伊卡哇遊港，締造連續兩年海上IP動態展演的世界紀錄。

受到大小朋友喜愛的吉伊卡哇小提燈，8日、9日下午4點在輕軌旅運中心站旁的18號碼頭發放，昨天發放現場延續8日熱潮。民眾說，想趕快回家組裝，元宵節再帶來愛河灣與3隻小可愛合照。

觀光局表示，2月12日至15日配合元宵節，青年局將在大港橋舉辦「吉刻就圓」活動，有湯圓下水、湯圓樂透、彈珠湯圓等節慶互動遊戲。2月16日閉幕活動，將邀請高雄管樂團以卡通動漫組曲演奏，歡送「吉伊卡哇」3隻小可愛離開愛河灣。

元宵節 吉伊卡哇 湯圓

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