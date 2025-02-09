聽新聞
0:00 / 0:00
屏東熱博閉幕、物產館2月19日重新開館 每月都有特色主題
屏東熱帶農業博覽會為期15天，今天閉幕，熱博園區內屏東物產館將在2月19日起重新開館，每月都有特色主題、隔周市集，嶄新面貌呈現。
屏東熱帶農業博覽會今年規模縮小，從以往1個月縮短為15天，30公頃改為5公頃，歷經紛爭的物產館也趁勢重新出發。
今下午舉行熱博閉幕，展示植保機無人機應用，在彩稻田區飛行灑水。屏東縣副縣長黃國榮說，熱博活動吿一段落後，經過一周修整後，2月19日物產館重新開放，開館時間從早上9點到傍晚6點，周一、二休館，周三到周日開館，物產館搭配每月特色主題，持續為大家服務。
黃國榮說，未來每月會有不同農業形式，讓大家認識屏東農業之美。熱博相關設施也會保留下來，包括彩稻、瓜果長廊等。
黃國榮說，熱博園區原本約30公頃面積，因應產業發展，範圍縮小改為5公頃，其他熱博園區進入熱帶農業產業園區開發中，未來也會成為關於食品、農業加工的新的產業園區，屏東農業不只是一級生產，未來搭配二級加工，甚至三級銷售等，整體農業一環，推動熱博十年挑戰變化。
黃國榮說，熱帶農業產業園區預計今年6月完成主體基礎設施，招商租購整體達到60％，未來朝打造複合式園區發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言