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屏東熱博閉幕、物產館2月19日重新開館 每月都有特色主題

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東熱帶農業博覽會今天閉幕，熱博園區內屏東物產館將在2月19日起重新開館，每月都有特色主題、隔周市集，嶄新面貌呈現，園區彩稻會保留。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會今天閉幕，熱博園區內屏東物產館將在2月19日起重新開館，每月都有特色主題、隔周市集，嶄新面貌呈現，園區彩稻會保留。記者劉星君／攝影

屏東熱帶農業博覽會為期15天，今天閉幕，熱博園區內屏東物產館將在2月19日起重新開館，每月都有特色主題、隔周市集，嶄新面貌呈現。

屏東熱帶農業博覽會今年規模縮小，從以往1個月縮短為15天，30公頃改為5公頃，歷經紛爭的物產館也趁勢重新出發。

今下午舉行熱博閉幕，展示植保機無人機應用，在彩稻田區飛行灑水。屏東縣副縣長黃國榮說，熱博活動吿一段落後，經過一周修整後，2月19日物產館重新開放，開館時間從早上9點到傍晚6點，周一、二休館，周三到周日開館，物產館搭配每月特色主題，持續為大家服務。

黃國榮說，未來每月會有不同農業形式，讓大家認識屏東農業之美。熱博相關設施也會保留下來，包括彩稻、瓜果長廊等。

黃國榮說，熱博園區原本約30公頃面積，因應產業發展，範圍縮小改為5公頃，其他熱博園區進入熱帶農業產業園區開發中，未來也會成為關於食品、農業加工的新的產業園區，屏東農業不只是一級生產，未來搭配二級加工，甚至三級銷售等，整體農業一環，推動熱博十年挑戰變化。

黃國榮說，熱帶農業產業園區預計今年6月完成主體基礎設施，招商租購整體達到60％，未來朝打造複合式園區發展。

屏東熱帶農業博覽會今天閉幕，熱博園區內屏東物產館將在2月19日起重新開館，每月都有特色主題、隔周市集，嶄新面貌呈現。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會今天閉幕，熱博園區內屏東物產館將在2月19日起重新開館，每月都有特色主題、隔周市集，嶄新面貌呈現。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會今天閉幕，熱博園區內屏東物產館將在2月19日起重新開館，每月都有特色主題、隔周市集，嶄新面貌呈現。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會今天閉幕，熱博園區內屏東物產館將在2月19日起重新開館，每月都有特色主題、隔周市集，嶄新面貌呈現。記者劉星君／攝影

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