影／吉伊卡哇今遊港與小八貓、兔兔玩耍 高雄近20萬人捕捉畫面

2025高雄冬日遊樂園即將進入倒數1周的尾聲，推出吉伊卡哇1日限定遊港活動，吉伊卡哇今天下午漫遊在高雄愛河灣，先到音浪塔找小八貓，再前往16號碼頭與兔兔玩耍。觀光局說，民眾反應相當熱烈，初步統計至今天下午4時許，已有近20萬人到場觀看或拍攝可愛的吉伊卡哇出遊，沿途都是滿滿人潮。

觀光局說，今天吉伊卡哇遊港活動，由主題渡輪雄棧二號領航，吉伊卡哇與尾隨的文化遊艇、嘉信遊艇及重帆一起遊港同樂，而光榮國小帆船隊也在愛河灣為吉伊卡哇加油打氣；吉伊卡哇漫遊高雄愛河灣，並與音浪塔的小八貓及16號碼頭的兔兔相見歡，在元宵前夕一同歡慶2025年春節。

吉伊卡哇今天的遊港路線行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，吸引許多粉絲拍攝畫面。市長陳其邁遞上民眾的祈福卡及平安御守，祝福吉伊卡哇「航行順利，旅途愉快」，吉伊卡哇在樹德家商、建國國小、光榮國小歌舞應援下，歡樂出航。

觀光局長高閔琳說，去年黃色小鴨情人節遊港受民眾熱烈回響，今年再規畫吉伊卡哇遊港，成功締造續兩年海上IP動態展演的世界紀錄。受到大小朋友喜愛的吉伊卡哇小提燈，今天下午4點也在輕軌旅運中心站旁的18號碼頭發放。民眾說，想趕快回家組裝，元宵節再帶來愛河灣與3隻小可愛們合照。