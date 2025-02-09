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林園洋蔥豐收季 陳其邁穿圍裙捏製洋蔥魚丸祝大賣

中央社／ 高雄9日電

高雄林園區為台灣最早種植洋蔥地區，現正值林園洋蔥豐收季，市長陳其邁等人今天出席洋蔥節開幕式，身穿圍裙捏製洋蔥魚丸現煮現嚐，行動推薦林園洋蔥，歡迎民眾前來選購。

「蔥啥咪，林園洋蔥節」今天在高雄林園區林園夜市登場，陳其邁等人出席活動開幕式，並步入田間採摘碩大飽滿洋蔥，還身穿圍裙親手捏製洋蔥魚丸，現捏現煮現品嚐，新鮮彈牙好滋味讓他頻頻點頭，同時祝福林園洋蔥大賣。

陳其邁表示，洋蔥含有維他命C，營養價值豐富，口感佳又養顏美容，並分享自己在火鍋烹煮時會先放3顆洋蔥熬湯，湯頭鮮甜可口；另外，番茄炒蛋、洋蔥炒蛋等各式料理，只要洋蔥入菜，保證好吃加分，別有風味。

另外，陳其邁提及林園地區建設，希望推動產業加速升級、技術創新，讓生活環境共好，打造林園成為宜居所在，並以捷運到林園政策為例說明，將以實際行動落實地方發展。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，林園區為台灣最早種植洋蔥地區，常年海風吹拂土質孕育甘甜爽脆洋蔥，鮮甜多汁、個頭碩大、不嗆鼻等特性受消費者喜愛，雖然今年因颱風影響產量減少，但品質與鮮甜度依舊不減，現在正值林園洋蔥豐收季，2月至3月皆有新鮮洋蔥供應。

林園區公所表示，今年活動以「活力、熱情、創新」為主題，推出一系列精彩周邊活動，包括「誰是洋蔥王」，農民們將拿出自家栽種的洋蔥一較高下，爭奪「第一屆洋慈王」殊榮；另外，「ㄎㄠ蔥頭活動」將延長至8天，讓更多民眾能體驗林園特有樂趣，並搭配專業導遊規劃「雙層巴士樂遊林園」導覽在地秘境，帶領遊客探索林園魅力。

洋蔥 陳其邁 雙層巴士

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