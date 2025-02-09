影／解決納骨塔位不足 屏東歸園第3納骨塔今動工 預估明年9月完工

屏東市歸園殯葬園區現有兩座納骨塔，使用迄今20多年，園區骨灰（骸）櫃位數原設置1萬7392個櫃位，剩下不足2000個櫃位數，屏東市公所考量地方使用需求，今舉行第三納骨塔破土典禮，規畫2萬2228個納骨櫃，預計最快明年9月完工。

屏東市長周佳琪說，歸園第三納骨塔規畫2萬2228個納骨櫃、5238座神主牌位，讓往生者有清淨安息之處，家屬也有適當告別或安心追思的場所，期望優化祭祀環境，為先人祈福。

周佳琪說，歸園第一納骨櫃1991使用至今有1萬1200個櫃位，第二納骨櫃在2017年改建，有4752個櫃位、納骨牆1440個，使用迄今20多年，園區內骨灰（骸）櫃位數原設置1萬7392個櫃位，剩下不足2000個櫃位數，考量地方長年使用需求，市公所斥資興建第三納骨塔工程。

市公所指出，歸園平均一年使用需求約1700個櫃位，還未加上公墓起堀，使用需求恐增加，量能不足。除納骨塔外，歸園也有設置環保葬，有兩區，一區各1000個，目前使用672個。

市公所表示，第三納骨塔為3樓綠建築，場域明亮、通風，基地面積2萬7500平方公尺，耗資1億2670萬元，經費由公所負責，工期550日曆天，預計最快2026年9月完工。新建第三納骨塔一樓規畫有納骨櫃4664個、二樓7634個櫃位、三樓9930個櫃位，共2萬2228個櫃位，神主牌位有5238座。

歸園殯葬園區未來以第三納骨堂為運籌核心，東側有三合院落場域，西側有生態環保公園場域，在舉辦祭祀典禮或管理維護上將更便利。

周佳琪說，除納骨塔興建外，公所也向縣府爭取經費，在屏東市殯儀館旁設置兩座環保爐、燒庫錢金紙，解決空汙問題，經費約4500多萬。