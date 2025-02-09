高市租金補貼逾9萬戶 盼房東加入公益出租人

高雄市都發局今天表示，截至去年底，住宅租金補貼核定9萬餘戶，今年持續開辦補貼政策，希望更多房東加入公益出租人，可享多項優惠。

都發局統計，截至去年底，中央新台幣300億租金補貼及市府增額租金補貼共核定9萬餘戶。都發局鼓勵房東將持有的房屋加入租賃市場成為公益出租人，也讓居住於高雄的租屋族可以獲得更多優惠與保障，落實居住正義。

都發局表示，公益出租人認定以合法房屋出租予租金補貼核定戶，且租賃契約書出租人即為房屋所有權人並記明身分證字號。

成為公益出租人後，將享有政府提供房屋稅比照自住住家用優惠稅率1.2%，地價稅比照自用住宅用地稅率千分之2課徵，並提供每屋每月最高1.5萬元綜合所得稅免稅額。

都發局強調，各縣市政府於租金補貼申請案審查完畢後，會主動提供公益出租人名冊等資料予國稅及地方稅稽徵機關，房東無須再額外提出申請。

此外，住宅法部分條文已修正，增訂租金補貼資訊不得作為追溯綜合所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐查核的依據，消弭房東對稅務機關查稅的疑慮。

都發局盼房東一同加入公益出租人的行列，有意願的房東及有租金補貼需求的民眾可至內政部不動產資訊平台（https://pip.moi.gov.tw/V3/Default.aspx）獲得更多即時訊息。