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強化高雄車站地下停車場指引 市府增設標誌

中央社／ 高雄9日電

高雄車站地下停車場於農曆年前開放啟用，但民眾抱怨動線標示不清。高雄市交通局今天表示，已於博愛路、站西路及鐵道街增設導引標誌，優化民眾辨識進出停車場動線。

高雄車站停車場入口位於站西路內側車道，與一般停車場入口位於外側車道較為不同，引發民眾困惑。

交通局指出，已協調台鐵公司及停車場營運業者，提前於博愛路及鐵道街增設預告標誌，引導駕駛進入站西路要提前靠內側車道行駛，並於站西路新增4面導引標誌，強化路線辨識，協助駕駛順利進入停車場。

此外，為維持停車場周邊交通順暢，高雄市警察局也於尖峰時段派遣義交於停車場出入口現場指揮，協助民眾辨識動線及減少突發狀況。

交通局今天新聞稿指出，目前周邊道路已設置23面指示牌及6面CMS可變資訊標示，提供駕駛清楚的進場指引。試營運期間，交通局將持續觀察車流狀況，確保動線更為流暢，提升用路人的行車體驗。

停車場 標誌 車道

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