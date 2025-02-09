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影／陳其邁稱許智傑少吃洋蔥皮膚黑 「林岱樺、柯志恩有在吃」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
林園洋蔥節今天開幕，高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺、許智傑、柯志恩一起製作洋蔥魚丸並品嘗美味。記者王勇超／攝影
林園洋蔥節今天開幕，高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺、許智傑、柯志恩一起製作洋蔥魚丸並品嘗美味。記者王勇超／攝影

高雄市林園區年度盛事「林園洋蔥節」今天登場，高雄市長陳其邁及有意參選下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩、民進黨立委許智傑、林岱樺出席開幕儀式，陳其邁打趣說，高中同學許智傑洋蔥吃得少，所以皮膚黑，林岱樺與柯志恩比較有在吃洋蔥，「效果就差很多」。

林園區是台灣最早種植洋蔥的地區，常年海風吹拂的土質孕育出甘甜爽脆的林園洋蔥。今年洋蔥節規劃農特產品展售市集、雙層巴士導覽、嘟嘟蔥田小火車等特色活動，並展示洋蔥王競賽成果，藉此推廣區域特產及人文特色。

陳其邁、林岱樺、林岱樺、許智傑出席活動開幕式，參與洋蔥魚丸製作，與巨大「大洋蔥」打卡後，來到洋蔥田進行採摘體驗，推廣在地農業特色。

陳其邁致詞時說，林園的洋蔥今年價格不錯，產地價格比去年多了1倍，批發市場與零售的價格也都比去年好，但這次因為去年的颱風導致洋蔥產量減少一半，「抵銷後沒輸沒贏」。

「洋蔥富含維他命C。」陳其邁透露，所以他吃東西都要加洋蔥才過癮，尤其吃火鍋時他與眾不同，會先放3粒洋蔥熬湯，熬好的湯頭非常甜；陳其邁話鋒一轉，提到他的同學許智傑也說有在吃洋蔥，「但他一定吃得比我少，你看他的皮膚跟我比起來，差那麼多」。

陳其邁說，如果少吃洋蔥，皮膚就像許智傑一樣黑，「有些人還以為他是我叔叔」，許智傑聽了當場哈哈大笑。陳其邁接著講，你看林岱樺與柯志恩比較有在吃洋蔥，「那個效果就差很多」。陳其邁最後表示，要選市長的人，洋蔥要多吃一些，吃越多，當選的機會越高。

林園區長簡水彬表示，目前林園洋蔥種植約65公頃，今年產期將延長至農曆新年後，2月與3月都有新鮮洋蔥供應，歡迎民眾來林園選購。林園區公所主秘梁孔成說，2025林園洋蔥節從今天起至2月16日，民眾可在現場付費350元購買1個提袋，就能到洋蔥田體驗拔洋蔥的樂趣。

高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺、許智傑、柯志恩今天上午出席林園洋蔥節開幕儀式，並到洋蔥田進行採摘體驗。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺、許智傑、柯志恩今天上午出席林園洋蔥節開幕儀式，並到洋蔥田進行採摘體驗。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺、許智傑、柯志恩等人今天上午出席林園洋蔥節開幕儀式。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺、許智傑、柯志恩等人今天上午出席林園洋蔥節開幕儀式。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁與林園洋蔥節的巨大「大洋蔥」打卡。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁與林園洋蔥節的巨大「大洋蔥」打卡。記者王勇超／攝影

洋蔥 許智傑 陳其邁

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