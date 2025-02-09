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連續23年助學不間斷 聖祖公司頒獎學金54名學子獲獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門聖祖公司今日舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，聖祖食品公司總經理陳緣姿勉勵獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖公司今日舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，聖祖食品公司總經理陳緣姿勉勵獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影

長期關懷地方的金門聖祖公司今日上午舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，共有54位同學獲獎，聖祖食品公司總經理陳緣姿親自頒發11萬2千元的獎學金給各獲獎學生，陳緣姿表示，希望透過獎學金激勵同學們，不僅在學業上取得更大的成就，也能在未來成為對社會有貢獻的人才，回饋家鄉。

陳緣姿表示，聖祖已經連續3年透過金門縣政府教育處平台發布公告，針對全金門學子、包括在外就讀大學的學生都能參與申請的自辦獎學金，由同學們提出申請，以成績優異及家庭清寒的同學為優先獲得，今年，獲得聖祖獎學金的同學有大學組、高中組、高職組、國中組以及國小組，共計54位。

「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」，陳緣姿也以此鼓勵學生，希望他們繼續保持孜孜不倦、好學向上的品德，在未來的學習中更上一層樓。她也透露，聖祖設立這個獎學金，正是希望激勵同學們，不僅在學業上取得更大的成就，也能在未來成為對社會有貢獻的人才。

聖祖董事長葉錦湖為了鼓勵在地的金門子弟，早在2002年就創立尚義機場獎學金，後續又設立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中及烈嶼鄉西口國小等多所學校的獎學金，並且在2022年擴大到全縣中小學及大學，已連續23年設立不同形式的獎學金，受益學生多達3000多人。

聖祖公司強調，企業走到哪裡，愛心也跟隨到那裏，他們在廈門的太祖食品也積極投身公益事業，用實際行動回饋社會。希望把聖祖獎學金持續舉辦下去，讓更多的金門學子得到鼓勵。

這項頒獎典禮在上午10點在聖祖總公司舉行，由陳緣姿主持，副總經理葉杭、經理洪慶芬與各獲獎學生、學生家長都到場參與。此次大學組共8人獲獎，每人5千元；高中、高職組各8名，每人2500元；國中組共10名，每人1200元；國小組共20名，每人1000元。

金門聖祖公司今日舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，共有54位同學獲獎，聖祖食品公司總經理陳緣姿與獲獎學生合影。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖公司今日舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，共有54位同學獲獎，聖祖食品公司總經理陳緣姿與獲獎學生合影。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖公司今日舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，聖祖食品公司副總經理葉杭（右）頒獎給獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖公司今日舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，聖祖食品公司副總經理葉杭（右）頒獎給獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖公司今日舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，聖祖食品公司頒獎給獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
金門聖祖公司今日舉辦第三屆聖祖自辦獎學金的頒獎典禮，聖祖食品公司頒獎給獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
聖祖食品公司總經理陳緣姿在致詞也透露，他們已連續23年設立不同形式的獎學金，受益學生多達3000多人。記者蔡家蓁／攝影
聖祖食品公司總經理陳緣姿在致詞也透露，他們已連續23年設立不同形式的獎學金，受益學生多達3000多人。記者蔡家蓁／攝影

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