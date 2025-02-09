有毒電子廢棄物汙染半世紀 二仁溪河清剩最後一步

台南、高雄交界的二仁溪有近4萬公噸有毒電子廢棄物躺在溪底半世紀，長期只清裸露處未全面整治，南市提清理草案，行政院已初審通過，確立3年整治原則。兩市已提細部規畫，總經費11.5億，政院核定中。這是國內被有毒廢棄物汙染最久的河川，環保局希望今年就能展開整治，徹底解決長存已久的歷史共業。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，早期和高雄市茄萣舢筏協會為了拯救二仁溪，喊出「不信河神喚不回」的口號，過程中時任立委的賴清德總統也關心並參與，也為取締及拆除非法工廠，陪擔任環保署長的郝龍斌訪環團，期待行政院快通過整治案，而且加速作業，把河神喚回來，成為今年環境整治最大功德。

二仁溪有毒電子廢棄物汙染起於民國60年代，數以萬噸躺在河川內遲未全面清理，每當大雨過後，河床就會有電子廢棄物裸露，經初步檢測裸露處都是重金屬超標。為了徹底解決二仁溪受有毒電子廢棄物汙染問題，南市環保局2023年向環境部爭取到近千萬元經費，與工研院合作選定地點做實驗性清除計畫，並採乾溼分離方式，以及將可回收的金屬再回收，降低清除費用。

南市環保局去年底完成試範場址清理計畫報告，國發會也邀集相關部門開會，擬定相關方針。去年底環保局就相關方針擬定草案送中央審議，行政院已初審通過，確認一次核定，分3年編列預算方式執行二仁溪電子廢棄物清理，減少每年要多花招標程序的時間，以加速作業進行。

汙染的場址共4處，台南3處、高雄1處，台南市環保局已在日前合併高雄市整治規畫報環境部，總經費約11.5億，其中台南市9億多元，高市2億多。南市環保局長許仁澤說，若經費核定下來，採酌較去年示範場址清理更精進的方式處理，目前正找尋行水區外適合的國有地為暫時處理場，未來場內會做有節奏的廢棄物篩檢處理，維持有進有出，避免堆積過多廢棄物引起民怨。

許仁澤表示，二仁溪橋下廢棄物因在橋墩下且被混凝土包裹住，除涉及橋梁安全，也必須先與居民溝通。而二仁溪南萣橋下游170公尺處場址為文賢濕地，涉及生態，還須與環團討論，商討最好的清理方式。因此，執行前會與環團、居民建立參與機制平台，一起關懷、守護二仁溪。