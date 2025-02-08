高雄15區21日停水55小時！影響48萬戶 水公司緊急因應

高雄市阿蓮、橋頭、梓官、楠梓、大社、仁武、鳳山、大寮區(不含大發產業園區、和發產業園區大發基地) 將在本月21日週五夜間11點到24日週一早上6點全區停水，共停水55小時，小港、路竹、岡山、燕巢、大樹、左營、鼓山區則有部分區域停水，總計影響48.7萬戶。

停水期間受影產業園區包括南科橋頭園區、楠梓科技產業園區、楠梓產業園區、仁大工業區及仁武產業園區，自來水公司第七區管理處表示，已規劃澄清湖淨水場和北嶺加壓站供受影響廠商水車載水，其餘產業（工業）園區維持正常供水。

停水期間所減少水量，水公司規劃增抽澄清湖水庫湖庫水、高屏伏流水和地下水，並由澄清湖淨水場、大泉淨水場和嶺口淨水場增量出水，且自台南調度支援清水每日 15 萬立方公尺；另亦由阿公店水庫增加原水供路竹淨水場增加出水。台電公司於本次停水期間辦理「上寮~河堰鐵曲線路檢修維護汰換作業」，水公司也提前辦理「高屏溪攔河堰取水站高低壓設備檢驗作業」，避免未來重複停水。

水公司表示，高雄竹寮站前單噴孔錐形閥為高雄原水管線重要閥門，其功能為調節各淨水場原水量，現因操作異常需辦理更換工程，以利高雄原水調度操作維持穩定供水 ；另外為降低停水影響，將一併辦理高雄給水廠高低壓檢驗，台電公司也配合同時進行高壓線路維護，以維供水、供電安全。提醒民眾請提前儲水備用。

水公司表示，估計本次除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。