147年客家文化資產 屏東佳冬元宵前夕辦「拜新丁新枝」見證四代同堂

屏東縣佳冬鄉六根村新丁新枝祭是客家文化與宗教結合重要無形資產，迄今147年，每年元宵前夕舉辦，今年新丁、新枝25人，其中新丁頭新生兒一家四代同堂，新丁頭小嬰兒父親35歲楊淨，小時候也有拜新丁，一家人今帶著102歲阿婆現身廟埕，他說「拜新丁新枝是跟家鄉連結」。

屏東縣佳冬鄉六根村三山國王廟，每年元宵節前夕辦新丁新祭，以去年元宵節後出生的小男孩為新丁，近年加入女孩為新枝，在具有147年歷史的福場祈福祭拜，除了保佑國泰民順外，也保佑小朋友們健康長大。

佳冬鄉六根村三山國王廟總幹事楊永和表示，福廠從1878（光緒四年）年至今有147年歷史，是全台唯一僅存木造福廠，特色是不用釘子、全用榫接，正申請登錄無形文化資產，希望能永續流傳。

楊永和說，今年拜新丁15盆、拜新枝10盆，也就是說去年村莊出生25名新生兒。與全盛時期時無法相比，全盛時期甚至有破百人，早期農村社會時期「人丁旺盛」。

楊永和說，少子化影響，加上兩性平權，以往僅拜新丁，約在四年前加入女性的新生兒拜新枝，一起祈福拜拜。今晚有福宴，宴請70歲以上長輩，席開50桌，以前福宴也是只請男生，現今女性長輩也一起加入。

今年新丁新枝祭，新丁頭是去年3月出生，新枝頭則是一對雙胞胎。新丁頭小嬰兒父親35歲楊淨，家族四代同堂，楊淨帶妻子、父母親、102歲阿婆，現身廟埕，阿婆很開心，楊淨說，「拜新丁新枝是跟家鄉連結」，他在高雄工作，拜新丁新枝，可以帶著下一代回來走一走，覺得很驕傲。

縣長周春米今下午走訪新丁新枝祭與逛市集，周春米說，今年新丁新枝祭首度與「屏日曬書祭」結合，加入20間獨立書屋，推出庄頭書展，讓逛書市的遊客認識拜新丁新枝、遊客庄，而拜新丁的民眾，也有機會認識來自各地的書店，讓傳統與創新在此交流創造，讓人看到滿滿的文化能量。