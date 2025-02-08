冬日遊樂園親子運動派對今高雄登場 超過15種闖關遊戲免費玩

2025冬日遊樂園親子運動派對今、明兩天在高雄港7號碼頭登場，超過15種運動闖關遊戲、超大球類打卡裝置、大型球類自由滾動區、兒童足球競賽，有如一座超大型戶外運動遊樂園，高市運發局說，闖關遊戲全部免費參加，每天還送出限量2500份闖關禮及500份抽獎紅包。

運發局表示，今年闖關遊戲有參加禮及抽獎禮可拿，一大早吸引民眾攜家帶眷排隊，70攤美食市集有吃、有玩，還可一睹愛河灣「吉伊卡哇」風采，更令人期待是明天「吉伊卡哇」大型氣膜遊到活動現場同歡。

除此之外，鋼鐵女神雅典娜Athena Girls啦啦隊、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊、高雄全家海神籃球隊、台鋼雄鷹棒球隊、高雄Attackers女子足球隊、射擊國手吳佳穎受邀參加派對，讓民眾開心有機會與球星、啦啦隊一起挑戰闖關。

運發局說明，冬日運動派對闖關體驗包括棒球九宮格、樂樂棒球打擊場、羽球發球機挑戰、足球九宮格、排球拍擊體驗、桌上冰壺推推樂、拉弓射箭體驗、高爾夫推推樂體驗、飛鏢瞄準發射體驗、VR飛輪騎車體驗以及VR體感獨木舟，讓小朋友體驗不同運動暢玩放電。

還有大型運動氣墊放電區、雙人籃球拉力賽跑、充氣足球及棒球屋、氣墊迷宮等，大型球類自由活動區讓小朋友可以在迷你足球場內自由玩耍大球，周邊更設置超大球體打卡區，巨大化棒球、籃球、羽球、足球等拍照專區。