快訊

明明按讚影片…不認造謠仔是乾兒子 張蘭帳號被封急了：會斷8千員工生計

高雄分屍案3老婦遭毒手 凶嫌不認罪！高大成：找到頭顱成關鍵

冬日遊樂園親子運動派對今高雄登場 超過15種闖關遊戲免費玩

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
超巨大足球打卡專區很受歡迎。圖／運發局提供
超巨大足球打卡專區很受歡迎。圖／運發局提供

2025冬日遊樂園親子運動派對今、明兩天在高雄港7號碼頭登場，超過15種運動闖關遊戲、超大球類打卡裝置、大型球類自由滾動區、兒童足球競賽，有如一座超大型戶外運動遊樂園，高市運發局說，闖關遊戲全部免費參加，每天還送出限量2500份闖關禮及500份抽獎紅包。

運發局表示，今年闖關遊戲有參加禮及抽獎禮可拿，一大早吸引民眾攜家帶眷排隊，70攤美食市集有吃、有玩，還可一睹愛河灣「吉伊卡哇」風采，更令人期待是明天「吉伊卡哇」大型氣膜遊到活動現場同歡。

除此之外，鋼鐵女神雅典娜Athena Girls啦啦隊、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊、高雄全家海神籃球隊、台鋼雄鷹棒球隊、高雄Attackers女子足球隊、射擊國手吳佳穎受邀參加派對，讓民眾開心有機會與球星、啦啦隊一起挑戰闖關。

運發局說明，冬日運動派對闖關體驗包括棒球九宮格、樂樂棒球打擊場、羽球發球機挑戰、足球九宮格、排球拍擊體驗、桌上冰壺推推樂、拉弓射箭體驗、高爾夫推推樂體驗、飛鏢瞄準發射體驗、VR飛輪騎車體驗以及VR體感獨木舟，讓小朋友體驗不同運動暢玩放電。

還有大型運動氣墊放電區、雙人籃球拉力賽跑、充氣足球及棒球屋、氣墊迷宮等，大型球類自由活動區讓小朋友可以在迷你足球場內自由玩耍大球，周邊更設置超大球體打卡區，巨大化棒球、籃球、羽球、足球等拍照專區。

玩運動也不忘做環保，派對規畫小老闆二手運動市集，將家中的二手運動用品帶到市集分享或交換，幫助舊物找到新主人，讓環境永續觀念向下扎根。

2025冬日遊樂園親子運動派對今、明兩天在高雄港7號碼頭登場。圖／運發局提供
2025冬日遊樂園親子運動派對今、明兩天在高雄港7號碼頭登場。圖／運發局提供
冬日遊樂園親子運動派對有兒童足球競賽。圖／運發局提供
冬日遊樂園親子運動派對有兒童足球競賽。圖／運發局提供
樂樂棒球運動闖關免費體驗，小朋友玩得不亦樂乎。圖／運發局提供
樂樂棒球運動闖關免費體驗，小朋友玩得不亦樂乎。圖／運發局提供
鋼鐵女神雅典娜Athena Girls啦啦隊到場應援。圖／運發局提供
鋼鐵女神雅典娜Athena Girls啦啦隊到場應援。圖／運發局提供

派對 足球 運動

延伸閱讀

周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大最佳拍攝點、7站出發路線快筆記

奇妙派對！ 香港迪士尼樂園度假區20周年慶祝活動 夏天矚目登場

山東1遊樂園為宣傳「指驢為斑馬」 網友不意外：還有鼠頭鴨脖

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

相關新聞

高雄吉伊卡哇提燈太夯 寒風中苦等8小時只為兩盞提燈

高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇」帶來旋風，市府在寒假前發送國小以下學童提燈，引發網路轉賣熱潮，價格炒到上千元之多，遭質疑「提燈...

冬日遊樂園親子運動派對今高雄登場 超過15種闖關遊戲免費玩

2025冬日遊樂園親子運動派對今、明兩天在高雄港7號碼頭登場，超過15種運動闖關遊戲、超大球類打卡裝置、大型球類自由滾動...

金門田徑隊寒訓啟動 80選手備戰全中運與全小田徑賽

114年全國中等學校運動會4月將在台南登場，全國小學田徑錦標賽於5月在金門舉辦，2項賽事金門近80名田徑選手、約20名教...

吉伊卡哇小提燈免費發放 吸引爆滿民眾排隊

高雄市政府邀請日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄...

搶客家選票？陳其邁辦客家古禮祈福 4位市長參選人全到

高雄市客家人口破40萬，高雄市長陳其邁今率團隊舉辦客家傳統祭儀祈福新春，遵循古禮行「三獻禮」，除了在地客家團體代表，4名...

獨／曾出書解密槍殺阿扁的兩顆子彈 高雄六連霸議員將交棒

高雄六連霸議員陳明澤是資深民進黨員，曾捲入著名的「319總統槍擊案」，事後出書駁斥外界質疑槍擊案造假。陳明澤說，從政至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。