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金門田徑隊寒訓啟動 80選手備戰全中運與全小田徑賽
114年全國中等學校運動會4月將在台南登場，全國小學田徑錦標賽於5月在金門舉辦，2項賽事金門近80名田徑選手、約20名教練自寒假第1天就齊聚在金門高中寒訓，將一路集訓到賽事結束，金門體育會田徑運動委員會主委蔡其雍昨天到現場慰問選手，勉勵大家無論是哪一場賽事，都要拿出百分百的拚搏精神，突破自我，為金門爭光。
金門田徑運動委員會總幹事林偉倫表示，全國中等學校運動會將於4月舉行，至今已有來自金門5所國高中、16名選手達標，創下歷年新高。教練團預估，至3月中旬報名截止前，達標人數可望突破20名。其中，來自金寧國中的李沃儞與烈嶼國中的林于辛為中長跑好手，被視為奪金希望，備受期待。
全國小學田徑錦標賽將於5月舉行，金門縣政府成功爭取在地舉辦，使選手不必遠赴台灣參賽，減少旅費負擔。過去因經費限制，每個項目僅能派出一名選手參賽，今年則可望派出三名選手，並組成6男6女大隊接力隊，總計約40名選手參賽，與來自全國的田徑小將一較高下。
蔡其雍昨天特地到場慰勞選手與教練，感謝教練團的辛勤指導，以及教育處對集訓的經費支持，讓這次冬訓順利進行。
蔡其雍指出，近年來金門體育發展蓬勃，田徑、桌球、羽球等項目在全國賽場嶄露頭角，選手數量與成績皆大幅成長。但隨著體育人口增加，資源需求也同步提升。因此，縣議會積極爭取政策資源，除了向中央申請經費聘請運動防護員進駐金門，並於今年增編預算，再增聘1名防護員，提供選手更完善的照護。
此外，金門縣田徑運動委員會也攜手縣議會，成功提高金門酒廠對基層運動的輔導經費，從300萬元提升至500萬元，並另立「拔尖計畫」，撥款200萬元專門獎勵優秀選手，總計700萬元用於金門體育選手訓練。
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