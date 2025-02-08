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金門田徑隊寒訓啟動 80選手備戰全中運與全小田徑賽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
114全中運將於4月登場，全國小學田徑錦標賽則在5月接力舉行，近80名田徑選手近期齊聚金門高中進行寒訓，金門體育會田徑運動委員會主委蔡其雍（圖中）昨到場慰問選手。圖／金門體育會田徑運動委員會提供
114全中運將於4月登場，全國小學田徑錦標賽則在5月接力舉行，近80名田徑選手近期齊聚金門高中進行寒訓，金門體育會田徑運動委員會主委蔡其雍（圖中）昨到場慰問選手。圖／金門體育會田徑運動委員會提供

114年全國中等學校運動會4月將在台南登場，全國小學田徑錦標賽於5月在金門舉辦，2項賽事金門近80名田徑選手、約20名教練自寒假第1天就齊聚在金門高中寒訓，將一路集訓到賽事結束，金門體育會田徑運動委員會主委蔡其雍昨天到現場慰問選手，勉勵大家無論是哪一場賽事，都要拿出百分百的拚搏精神，突破自我，為金門爭光。

金門田徑運動委員會總幹事林偉倫表示，全國中等學校運動會將於4月舉行，至今已有來自金門5所國高中、16名選手達標，創下歷年新高。教練團預估，至3月中旬報名截止前，達標人數可望突破20名。其中，來自金寧國中的李沃儞與烈嶼國中的林于辛為中長跑好手，被視為奪金希望，備受期待。

全國小學田徑錦標賽將於5月舉行，金門縣政府成功爭取在地舉辦，使選手不必遠赴台灣參賽，減少旅費負擔。過去因經費限制，每個項目僅能派出一名選手參賽，今年則可望派出三名選手，並組成6男6女大隊接力隊，總計約40名選手參賽，與來自全國的田徑小將一較高下。

蔡其雍昨天特地到場慰勞選手與教練，感謝教練團的辛勤指導，以及教育處對集訓的經費支持，讓這次冬訓順利進行。

蔡其雍指出，近年來金門體育發展蓬勃，田徑、桌球、羽球等項目在全國賽場嶄露頭角，選手數量與成績皆大幅成長。但隨著體育人口增加，資源需求也同步提升。因此，縣議會積極爭取政策資源，除了向中央申請經費聘請運動防護員進駐金門，並於今年增編預算，再增聘1名防護員，提供選手更完善的照護。

此外，金門縣田徑運動委員會也攜手縣議會，成功提高金門酒廠對基層運動的輔導經費，從300萬元提升至500萬元，並另立「拔尖計畫」，撥款200萬元專門獎勵優秀選手，總計700萬元用於金門體育選手訓練。

金門體育會田徑運動委員會主委蔡其雍到場慰勉選手與教練訓練的辛勞，並與大家一起合影。圖／金門體育會田徑運動委員會提供
金門體育會田徑運動委員會主委蔡其雍到場慰勉選手與教練訓練的辛勞，並與大家一起合影。圖／金門體育會田徑運動委員會提供

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