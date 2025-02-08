吉伊卡哇小提燈免費發放 吸引爆滿民眾排隊
高雄市政府邀請日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，吸引不少粉絲前往愛河灣一堵小可愛們的風采，而每年最受期待的小提燈，今年也由吉伊卡哇擔任主角，今天起一連兩天在旅運中心免費發放，由於現場排隊民眾太多，無法全數發放，工作人員苦心勸導希望後段排隊民眾離去，一度還有言語衝突，警方派出警力現場維持秩序，場面平和。
高雄市觀光局提醒，全台民眾敲碗的吉伊卡哇小提燈，明天下午四點還會再發放一次，觀光局同時也公布小提燈發放規則。觀光局提醒，每人限領2盞（數量有限，發完為止），全台、國外民眾不限年齡皆可排隊領取，排隊須本人在場，不可夜排、代排、佔位，請依現場工作人員指示，依序排隊領取，實際情況依活動現場公告為主。
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