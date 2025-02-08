元宵節將屆 馬祖廟宇「擺暝」祭典邀民眾同慶

12日為正月十五元宵節，也是每年馬祖最具「年味」時刻，縣內多間廟宇依各自傳統舉行「擺暝」儀式，更推出各式活動邀請民眾同慶。

根據連江縣政府文化處新聞資料指出，「擺暝」為馬祖地區各廟宇於元宵前後舉辦的民俗祭典，包括酬神、遶境遊行等。文化部更於民國108年8月將馬祖擺暝文化祭登錄為第21個國家級重要民俗。而全縣79座宮廟中，將有68座舉辦「擺暝」，熱鬧程度更勝過年。

位於南竿鄉仁愛村的金板境天后宮，以全台唯一的「少女媽祖」神像與裝飾華麗的供品「碗筵」聞名，今年於15日（正月十八）晚間舉辦擺暝遶境遊行。廟方今天發布公告指出，為讓民眾能與陣頭同慶，將於15日晚間6時30分起，免費發放500個雷射球型燈籠，送完為止。

廟方指出，示範住宅「仁愛147」自去年起住戶陸續入住後，仁愛村民人數直線上升，且大多數皆從外村遷入，故透過發放燈籠，讓民眾能實際加入遶境隊伍外，更能凝聚村民向心力。

另外，將於12日（正月十五）舉辦遶境的南竿鄉福澳境華光大帝廟，以及19日（正月二十二）舉辦遶境的南竿鄉介壽村山隴境白馬尊王廟，則不約而同舉辦添香油金摸彩活動，民眾可至指定地點添香油金並領取摸彩券，即有機會抽中機車、烤箱、電視機等獎品。

文化處透過新聞資料指出，今年各廟宇的元宵擺暝活動，集中於9日至26日，幾乎每日晚間都有遶境遊行或祭神儀式，共同開啟一場神與人的相互連結。