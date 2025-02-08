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陳其邁：客家文化相關預算遭刪 盼立院重新審查

中央社／ 高雄8日電

高雄新客家文化園區文物館今天舉行「新春祈福」祭儀，高雄市長陳其邁說，近期立法院刪減客籍歌手表演與族群文化保存相關預算令人憂心，期待立法院能重新進行預算審查。

新客家文化園區文物館今天遵循古禮行「三獻禮」團拜，祈求新的一年平安順遂，並向客家鄉親和小朋友開心拜年，祝福大家新年快樂，「蛇麼都順利、蛇麼都平安」。

陳其邁出席活動時表示，客家文化是台灣多元珍貴的文化資產，市府近年來大力推動友善客語環境，包括提高客語認證補助、設立全客語幼兒園等，希望讓下一代的孩子從小學習說客家話。

此外，高市也推動客庄空間改善，包括三民區盤花公園、美濃文化生態散步策、鳳山區等空間營造，總經費達新台幣3億3000萬元。話鋒一轉，陳其邁說，近期立法院刪減客籍歌手表演與族群文化保存相關預算讓人憂心，期待立法院能夠多加考量台灣整體多元文化發展，包括大港開唱等，重新進行預算審查。

高雄市客委會表示，今年新春祈福遵循傳統客家「三獻禮」祭拜儀式，以客語誦讀祭文，搭配美濃客家八音演奏，並由火焰蟲非營利幼兒園帶來充滿年節喜氣的歌舞表演。

陳其邁也發送「蛇來運轉」小紅包給民眾，活動現場祝福聲此起彼伏，現場氣氛溫馨熱鬧。民眾開心領紅包之餘，還能品嘗客家粄食，讓大家吃粄吃福，好運一整年。

客家文化 立法院 陳其邁

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